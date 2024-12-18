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S.T.A.L.K.E.R. 2 окупив інвестиції та вийшов у прибуток – інвестор Кріппа

Таїса Мельник /з особистого архіву
Таїса Мельник
Forbes

1 хв читання

Розробник GSC Game продав достатню кількість копій S.T.A.L.K.E.R. 2, щоб вивести проєкт у прибуток. Про це в інтерв’ю Forbes сказав інвестор компанії Максим Кріппа.

Деталі

  • На запитання, скільки має бути проданих копій S.T.A.L.K.E.R. 2, щоб це став комерційно вдалий проєкт, Кріппа відповів: «Ми вже продали достатньо, щоб вивести проєкт у прибуток».
  • Суму інвестицій у гру він не розголошує. «Звісно, це десятки мільйонів доларів», – сказав він.

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