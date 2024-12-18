S.T.A.L.K.E.R. 2 окупил инвестиции и вышел в прибыль – инвестор Криппа

Разработчик GSC Game продал достаточно копий S.T.A.L.K.E.R. 2, чтобы вывести проект в прибыль. Об этом в интервью Forbes сказал инвестор компании Максим Криппа .

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На вопрос, сколько должно быть продано копий S.T.A.L.K.E.R. 2, чтобы это стал коммерчески удачный проект, Криппа ответил: «Мы уже продали достаточно, чтобы вывести проект в прибыль».

Сумму инвестиций в игру он не разглашает. «Конечно, это десятки миллионов долларов», – сказал он.

Контекст

S.T.A.L.K.E.R. 2 достиг отметки в 1 млн проданных копий за первые 36 часов после выхода. Релиз прошел 20 ноября.

Выпуск игры переносился шесть раз, но команда студии стремилась оправдать ожидания фанатов. «Мы стоим на плечах легенд, которые создали первый S.T.A.L.K.E.R. Нам не простят, если мы сделаем его менее, чем большим», – заявил проектный менеджер GSC Game World Максим Ткаченко в фильме о создании игры.

Долгожданный шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от украинской студии GSC Game World возглавил рейтинг самых популярных платных игр в Steam, свидетельствуют данные платформы. Игра вышла 20 ноября в 18:00, а ее стоимость в Steam варьируется от 1400 до 2550 грн в зависимости от версии.

Релиз вызвал незаурядный ажиотаж: провайдеры «Тенет» и «Триолан» сообщили о снижении скорости домашнего интернета в нескольких городах Украины из-за массового скачивания игры, перегрузившего их сети.