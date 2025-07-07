Helios Strategia побудує у Мукачівському районі Закарпатської області сонячну електростанцію (СЕС) потужністю 22,35 МВт з інвертором на 16 МВт, а також установку зберігання енергії (УЗЕ) ємністю 33,44 МВт⋅год, повідомила пресслужба «Ощадбанку», який видав кредит на цей проєкт.

Деталі

Будуватиме енергокомплекс ТОВ «Еліос Лучки», яке входить до групи Helios Strategia.

Ввести в експлуатацію обʼєкт планують у січні 2026 року. Продаватимуть електроенергію на ринку «на добу наперед».

Для реалізації проєкту компанія залучила фінансування «Ощадбанку» на суму €10,8 млн.

Фінансування, надане «Ощадбанком», розраховане на 7 років. «Ті самі «довгі» кошти для нового будівництва, яких потребує розвиток економіки. Це приклад зваженого підходу до розбудови децентралізованої енергосистеми країни», – прокоментував Юрій Каціон, заступник голови правління «Ощадбанку».

Контекст

Міжнародна інжинірингова група Helios Strategia спеціалізується на EPC-проєктах сонячної енергетики та будує УЗЕ для промисловості та комерційних компаній. Загальна потужність проєктів сонячних електростанцій,до будівництва яких долучилася Helios Strategia – 1,2 ГВт. Більшість цих обʼєктів розташовані у Дніпропетровській області, а також на Одещині та Миколаївщині.

У 2024-му році обсяг електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел (СЕС, ВЕС, біо та МГЕС) в Україні, зріс на 6,4% у порівнянні з 2023 роком – до 11 млн МВт-год. Загалом, частка ВДЕ у балансі склала майже 11%, повідомляє Expro. У 2024 році в Україні побудовано приблизно 800 МВт, повідомив голова правління Асоціації сонячної енергетики України Владислав Соколовський.

Тим часом в Україні розвивається новий тренд у сонячній енергетиці – СЕС над паркінгами авто. Один із найбільших «сонячних карпортів» побудував у червні київський UNIT.City. Про плюси і мінуси таких проєктів читайте в матеріалі Forbes Ukraine.