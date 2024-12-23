Honda та Nissan представили план злиття. Після об'єднання може зʼявитися автогігант вартістю $58 млрд

Японські автовиробники борються з китайськими конкурентами, що швидко ростуть, і млявим споживчим попитом на електромобілі.

Автовиробники Honda та Nissan підписали меморандум про початок переговорів, які можуть призвести до найбільшого злиття в історії японської автомобільної промисловості та створення третього за величиною автовиробника у світі за обсягом продажів, пише Financial Times 23 грудня. Mitsubishi Motors також може приєднатися до обʼєднаної холдингової компанії.

Ключові факти

Японські групи заявили на прес-конференції в Токіо 23 грудня, що вони мають намір досягти остаточної угоди про злиття до червня і завершити її у 2026 році.

До консолідації може також увійти Mitsubishi Motors, японський автовиробник, який перебуває в альянсі з Nissan з 2016 року. Mitsubishi підписала окремий меморандум про взаєморозуміння і має намір наступного місяця вирішити, чи приєднуватись до переговорів.

План передбачає обʼєднання двох компаній у холдингову компанію, яка котируватиметься на японській біржі у 2026 році. При їх поточній ринковій капіталізації обʼєднання коштуватиме $54 млрд або $58 млрд, якщо воно включатиме Mitsubishi.

Переговори між другим (Honda) і третім (Nissan) за величиною автовиробниками Японії є кроком на шляху до того, що багато аналітиків та інвесторів вважають консолідацією японської автомобільної промисловості, що давно назріла, в умовах посилення китайських конкурентів.

Генеральний директор Honda Тосіхіро Мібе заявив, що переговори були викликані необхідністю збереження глобальної конкурентоспроможності в умовах «ділового середовища, що різко змінюється».

Гендиректор Nissan Макото Учіда додав, що вони необхідні, «оскільки на наші ринки виходять нові гравці, а економія за рахунок масштабу стає дедалі важливішою».

Групу очолить Honda, яка приблизно в чотири рази більша за Nissan за ринковою капіталізацією. Незважаючи на значну різницю в розмірах і зростаючі проблеми Nissan як бізнесу, компанія відкидає припущення, що переговори про злиття є порятунком Nissan.

Honda також оголосила, що наступного року викупить свої акції на суму до 1,1 трлн єн ($7 млрд).

Honda та Nissan обговорили свої спільні плани з представниками Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії, повідомляють урядовці.

Контекст

Обʼєднана група разом із Mitsubishi займатиме місце після Toyota та німецького Volkswagen за річним обсягом продажів автомобілів – понад 8 млн одиниць.

Угода Honda-Nissan стане останнім кроком у консолідації сектора і буде порівнянна за масштабами з угодою Stellantis, яка була утворена у 2021 році внаслідок злиття французької PSA та Fiat Chrysler.

У березні компанії Nissan і Honda оголосили про намір обʼєднати зусилля для розробки електромобілів.

Nissan у листопаді представив план екстреного відновлення, який включав скорочення 9000 робочих місць і зменшення глобальних виробничих потужностей на 20%.

Nissan вже кілька місяців шукає якірного інвестора, а минулого місяця повідомив, що «розглядаються всі варіанти», зокрема і злиття з Honda.

17 грудня стало відомо, що компанії Nissan і Honda ведуть попередні переговори про злиття двох автовиробників. Обидві компанії вивчають можливість обʼєднання, яке допоможе їм краще конкурувати з китайськими виробниками. Після цієї новини акції кції автовиробника Nissan продемонстрували найвищу динаміку на японському фондовому індексі Nikkei 225 і зросли на 24%. Акції Honda навпаки впали на 3,4% через побоювання, що їй доведеться рятувати Nissan.