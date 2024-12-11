BMW та Mercedes призначають нове керівництво на тлі кризи в автопромі

Німецькі автовиробники BMW AG і Mercedes-Benz Group AG перетасовують свої керівні команди, зіткнувшись з сильною конкуренцією в Китаї і слабким попитом на електромобілі в Європі, пише Bloomberg 11 грудня.

Автовиробники в Європі почали скорочувати виробництво, щоб підвищити конкурентоспроможність. Ford Motor Co. планує скоротити ще 4000 робочих місць у регіоні, а Volkswagen AG розглядає можливість безпрецедентного закриття заводів у Німеччині.