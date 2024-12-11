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BMW та Mercedes призначають нове керівництво на тлі кризи в автопромі

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Німецькі автовиробники BMW AG і Mercedes-Benz Group AG перетасовують свої керівні команди, зіткнувшись з сильною конкуренцією в Китаї і слабким попитом на електромобілі в Європі, пише Bloomberg 11 грудня.

Автовиробники в Європі почали скорочувати виробництво, щоб підвищити конкурентоспроможність. Ford Motor Co. планує скоротити ще 4000 робочих місць у регіоні, а Volkswagen AG розглядає можливість безпрецедентного закриття заводів у Німеччині.

Ключові факти

  • Mercedes заявив, що його очільник китайського підрозділу Хубертус Троска піде на пенсію у липні, і його замінить керівник з продуктової стратегії Олівер Тьоне. Виробник зазнає труднощів на азіатському ринку через слабку економіку та переход клієнтів на місцеві бренди на чолі з BYD Co Ltd.
  • Автовиробник із Штутгарта також найме Олафа Шика, в даний час фінансового директора Continental AG. Шик, який у минулому працював у Mercedes, приєднається до ради директорів автовиробника у жовтні. Він замінить Ренату Юнго Брюнггер, яка залишає компанію за власним бажанням.
  • Колишній фінансовий директор BMW Ніколас Петер змінить Норберта Райтхофера на посаді голови наглядової ради наступного року, повідомила компанія. Цей крок покликаний забезпечити наступність у діяльності мюнхенського виробника, який стикається з аналогічними труднощами.
  • Низький попит на електричні моделі Mercedes стримує просування компанії. Хоча BMW досягла більшого успіху у продажу електромобілів, вона, як і її конкурент, перебуває під тиском скорочення витрат через високі витрати на робочу силу та електроенергію в Німеччині.
  • Акції BMW та Mercedes впали на 21% та 10% цього року відповідно.

Контекст

Зміни керівництва відображають масштабні проблеми, з якими стикається німецька автомобільна промисловість. Продаж на критичному китайському ринку знизився, а автомобільний ринок Європи відновлюється повільно.

Крім того, найважливіша галузь Німеччини стикається з ризиком високих тарифів після повернення Дональда Трампа до Білого дому.

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