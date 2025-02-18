ІКЕА готується повернутися в Україну цього року

Відкриття магазинів ІКЕА в Україні очікується у 2025 році, проте точну дату компанія оголосить офіційно. Про це повідомив операційний директор ТРЦ Lavina Mall і ТРЦ Blockbuster Mall Дмитро Лашин, пише «Інтерфакс-Україна» .

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За його словами, є два можливі сценарії. Якщо бойові дії припиняться, магазини відкриють дуже швидко. В іншому випадку процес займе більше часу, але фізично об’єкти вже готові.

Наразі ритейлер щоденно працює над оновленням торговельних площ: проводиться клінінг, частковий ремонт, заміна вивісок і вивезення старого товару, говорить Лашин.

Контекст

У травні 2020 року IKEA офіційно запустила інтернет-магазин в Україні разом із пунктами видачі в київських ТЦ Auchan Rive Gauche і Metro Cash & Carry. У грудні того ж року відкрився третій пункт у ТРЦ Lavina Mall, а у 2021-му компанія відкрила перший фізичний магазин на другому поверсі ТРЦ Blockbuster Mall у Києві.

У травні 2024 року Центральний офіс IKEA ухвалив рішення про повернення в Україну. Ключовим фактором стало успішне відновлення роботи H&M та магазинів Inditex, зокрема Zara і Bershka.