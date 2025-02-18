IКЕА готовится вернуться в Украину в этом году

Открытие магазинов IКЕА в Украине ожидается в 2025 году, однако точную дату компания объявит официально. Об этом сообщил операционный директор ТРЦ Lavina Mall и ТРЦ Blockbuster Mall Дмитрий Лашин, пишет «Интерфакс-Украина» .

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По его словам, есть два возможных сценария. Если боевые действия остановятся, магазины откроют очень быстро. В противном случае процесс займет больше времени, но физически объекты уже готовы.

Пока ритейлер ежедневно работает над обновлением торговых площадей: проводится клининг, частичный ремонт, замена вывесок и вывоз старого товара, говорит Лашин.

Контекст

В мае 2020 года IKEA официально запустила интернет-магазин в Украине вместе с пунктами выдачи в киевских ТЦ Auchan Rive Gauche и Metro Cash & Carry. В декабре того же года открылся третий пункт в ТРЦ Lavina Mall, а в 2021-м компания открыла первый физический магазин на втором этаже ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве.

В мае 2024 года Центральный офис IKEA принял решение о возвращении в Украину. Ключевым фактором стало успешное возобновление работы H&M и магазинов Inditex, включая Zara и Bershka.