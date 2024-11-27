Ілон Маск компенсує втрати інвесторів Twitter через зростання xAI – Financial Times

Інвестори, які профінансували придбання платформи Twitter Ілоном Маском за $44 млрд, отримують значний прибуток завдяки зростанню вартості його компанії xAI, пише Financial Times 27 листопада. Маск надав інвесторам 25% акцій xAI, що допомогло компенсувати збитки від зниження вартості X (раніше – Twitter).

Деталі

xAI закриє новий раунд фінансування на $5 млрд, подвоївши свою оцінку до $50 млрд всього за шість місяців. Це вигідно для інвесторів Маска, серед яких Fidelity, Ларрі Еллісон, принц Альвалід бін Талал, Джек Дорсі, а також венчурні компанії Sequoia Capital та Andreessen Horowitz. Вони отримують вигоду від швидкого зростання xAI, що стало можливим завдяки значним інвестиціям і вкладам у два бізнеси мільярдера.

Маск не тільки привернув інвестиції для Х (Twitter) через продаж акцій Tesla, але й залучив фінансування для xAI, яка активно зростає і забезпечує прибутки, зазначило видання.

У той час як соцмережа переживає проблеми з рекламодавцями, які покинули платформу через побоювання щодо модерації контенту, xAI набирає популярності, що дозволяє інвесторам, які постраждали від втрат на Х, компенсувати свої збитки.

У серії фінансових раундів інвестори Twitter мали можливість вкласти кошти в xAI, що сприяло її росту. Проте, ці угоди породжують складнощі в управлінні конфліктами інтересів, оскільки Маск керує кількома компаніями одночасно, і важко балансувати інтереси усіх учасників, йдеться у матеріалі FT.

Контекст

Компанія xAI, заснована в березні 2023 року, швидко розширила свої технологічні можливості завдяки значним інвестиціям. Цього року стартап завершив раунд фінансування на $6 млрд при оцінці в $18 млрд.

Ілон Маск активно намагається наздогнати OpenAI, дослідницьку лабораторію штучного інтелекту, одним із засновників якої він був у 2015 році, але залишив через три роки через розбіжності щодо напрямку її досліджень.

У серпні xAI представила нового чат-бота Grok-2, який, за словами Маска, не поступається за ефективністю конкурентам, таким як OpenAI, Google та Anthropic.

У жовтні цього року Ілон Маск розпочав новий раунд фінансування для свого ШІ-стартапу xAI, який наразі оцінюється в $45 млрд. Мільярдер активно намагається наздогнати лідерів галузі штучного інтелекту. xAI веде переговори з новими та існуючими інвесторами, серед яких Sequoia Capital і Valor Equity, при цьому остання очікується стати основним учасником наступного інвестиційного раунду.

Маск також веде переговори з великими інвесторами з Близького Сходу, зокрема з Катару та Саудівської Аравії, шукаючи нові кошти для конкуренції з такими гігантами, як Google, Meta і OpenAI, яка нещодавно залучила понад $10 млрд, за інформацією джерел видання.