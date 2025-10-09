Американський підприємець та інвестор Ілон Маск має шанс отримати значну частину рекордного компенсаційного пакета від Tesla, не досягнувши всіх амбітних цілей, встановлених Радою директорів. Про це пише Reuters 9 жовтня.

Деталі

У вересні Tesla запропонувала Маску пакет виплат на суму $878 млрд у вигляді акцій компанії протягом десяти років. Для цього бізнесмену необхідно досягти високих цілей: розробити роботів, безпілотні таксі, суттєво збільшити прибутки та ринкову капіталізацію Tesla.

Однак, за аналізом Reuters, Маск може заробити понад $50 млрд, виконавши лише кілька відносно досяжних завдань. Наприклад, досягнення двох найпростіших цілей і помірне зростання акцій Tesla може принести йому $26 млрд – суму, що перевищує довічні доходи восьми найвисокооплачуваних генеральних директорів, включно з Марком Цукербергом, Ларрі Еллісоном і Тімом Куком.

За оцінками Reuters, якщо Tesla продаватиме 1,2 млн автомобілів щорічно протягом наступного десятиліття, а акції компанії зростатимуть помірно, Маск може отримати близько $8,2 млрд.

Цілі, пов’язані з новими продуктами, такими як роботи та автопілот, сформульовані досить нечітко. Наприклад, для виконання однієї з умов достатньо, щоб Tesla мала 10 млн підписок на систему Full Self-Driving, яка наразі потребує участі водія. Інші завдання, пов’язані з роботаксі та роботами, також допускають широке тлумачення, що дозволяє Маску отримувати значні виплати без створення революційних технологій.

Найскладнішими є фінансові цілі, зокрема збільшення прибутку з $16,6 млрд у 2024 році до $50–400 млрд. Кожна досягнута мета, чи то продажі, підписки, чи прибуток, приносить Маску 1% акцій Tesla, що робить простіші завдання такими ж вигідними, як і складні.

Умови пакета передбачають, що Маск має залишатися генеральним директором Tesla щонайменше 7,5 років. При цьому він одразу отримує право голосу за нарахованими акціями.

Таким чином, Маск може отримати значні виплати навіть без повного втілення всіх амбітних планів, але для максимального результату йому доведеться досягти революційних успіхів у технологіях і фінансових показниках компанії.

Контекст

На початку вересня Tesla представила новий план винагороди для генерального директора Ілона Маска, який може сягнути рекордних $1 трлн – безпрецедентної суми для американських компаній. Ця 10-річна програма передбачає амбітні цілі, зокрема розвиток бізнесу роботаксі та зростання ринкової капіталізації Tesla з нинішніх $1 трлн до $8,5 трлн.

Згідно з умовами, Маск може збільшити свою частку в Tesla до 25%, що відповідає його давній меті. У разі досягнення всіх цілей вартість його компенсаційного пакета зросте з $87,8 млрд до $1 трлн.

Окрім фінансових стимулів, план передбачає залучення Маска до розробки стратегії довгострокової спадковості керівництва компанії. Інвестори розглядають цю угоду як спосіб зберегти фокус Маска на Tesla, яка активно розвиває робототехніку та штучний інтелект. Також у звіті згадується пропозиція акціонерів щодо потенційних інвестицій Tesla в xAI – стартап Маска, що спеціалізується на штучному інтелекті.