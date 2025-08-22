Ілон Маск, найбагатша людина світу, звернувся до генерального директора Meta Марка Цукерберга з проханням допомогти профінансувати поглинання OpenAI за $97,4 млрд на початку 2025 року. Про це пише CNBC з посиланням на судові документи.

Деталі

Інформація стала частиною судового позову між Маском та OpenAI, який розпочався минулого року. Справа розглядається у федеральному суді Північної Каліфорнії, де суддя нещодавно дозволив OpenAI висунути зустрічні претензії проти Маска.

У своїх зустрічних претензіях OpenAI стверджує, що «фіктивна пропозиція» Маска та xAI завдала шкоди їхньому бізнесу, а також що Маск вдавався до «переслідувань» через судові позови, атаки в соціальних мережах і пресі.

У рамках позову OpenAI подала клопотання про виклик до суду Meta для отримання інформації про комунікації між компанією, її генеральним директором і Маском щодо пропозиції про поглинання.

У заяві до суду, опублікованій у четвер, OpenAI зазначила, що коли Маск і xAI намагалися зібрати консорціум інвесторів для фінансування поглинання, вони звернулися до Цукерберга з листом про наміри, запитуючи про можливі фінансові домовленості чи інвестиції. Однак ні Цукерберг, ні Meta не підписали цей лист, як зазначено в документах.

У судових документах також зазначено, що Meta активно інвестує у розвиток власних технологій штучного інтелекту, пропонуючи провідним дослідникам ШІ компенсаційні пакети на суму $100 млн і більше, а також намагаючись переманити співробітників OpenAI.

Meta стверджує, що запити OpenAI щодо надання документів є надмірно обтяжливими, і пропонує, щоб OpenAI отримала відповідні комунікації безпосередньо від Маска та xAI.

Контекст

OpenAI заснувала свою комерційну дочірню компанію у 2019 році, відкривши можливості для зовнішніх інвесторів, які могли підтримати організацію в обмін на частку її прибутків. Після запуску ChatGPT у 2022 році, що спричинило сплеск інтересу до розробки нових інструментів штучного інтелекту, OpenAI розпочала пошук десятків мільярдів доларів фінансування, щоб зберегти конкурентоспроможність із такими гравцями, як Google, Anthropic та xAI Ілона Маска.

Компанія опинилася в епіцентрі боротьби за своє майбутнє, де генеральний директор Сем Альтман зіткнувся з конфліктами не лише зі співзасновником Ілоном Маском, а й із колишніми співробітниками та провідними вченими у сфері ШІ.

Маск, який покинув OpenAI у 2018 році, намагався завадити трансформації компанії в комерційну структуру. Він подав позов у Каліфорнії, звинувачуючи OpenAI та Альтмана в порушенні умов контракту та шахрайстві через комерціалізацію організації.

Крім того, мільярдер виступав за проведення публічного аукціону з продажу активів некомерційної частини OpenAI і запропонував угоду на суму $97,4 млрд, щоб отримати контроль над компанією. Проте OpenAI відхилила цю пропозицію.