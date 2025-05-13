Індекс цифрової трансформації. Мінцифри показало перші результати заміру регіонів і громад у 2025 році

Міністерство цифрової трансформації оприлюднило результати Індексу цифрової трансформації регіонів та громад України за І квартал 2025 року. Вперше дані зібрано через платформу «Дія.Цифрова громада», що дало змогу оцінити прогрес цифровізації швидше та ефективніше, йдеться у пресрелізі. Найкращі результати – у Дніпропетровської, Львівської та Тернопільської областей.

Ключові факти

Середній Індекс цифрової трансформації регіонів становить 30 зі 100 балів. Найвищі показники – у Дніпропетровської (43 бали), Львівської (43 бали) і Тернопільської (42 бали) областей.

Регіони досягли успіхів у цифровізації публічних послуг, розвитку цифрової інфраструктури та цифрових навичок. Проте цифрова економіка і трансформація громад залишаються слабкими напрямами, зазначило Мінцифри.

Середній Індекс цифрової трансформації громад – 16 балів. Лідери: Криворізька (62,97), Вінницька (62,75), Тернопільська (60,35), Львівська (55,61) та Харківська (54,57) громади. Найкращі результати – у цифровізації послуг і навичок, найслабші – в інфраструктурі та економіці.

Досягнення громад: 85 громад мають індустріальні парки; 43% ІТ-підприємств очолюють жінки; оцифрування послуг для бізнесу – на рівні 10%; 80 000 лікарів, 240 000 вчителів і 88 000 працівників ОМС пройшли тест Цифрограм.

Інфраструктурні успіхи: 12 000 населених пунктів підключено до волоконно-оптичних мереж, 23 000 – до 4G; 166 громад мають системи відеоспостереження; 3300 садочків запровадили електронну чергу; 1280 лікарень – онлайн-запис до лікаря.

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Контекст

Участь у вимірюванні взяли: 24 області, які заповнили Індекс цифрової трансформації регіонів; 939 громад подали свої дані до Індексу цифрової трансформації територіальних громад; загалом у системі зареєстровано понад 1200 користувачів.

Цифрова трансформація залишається пріоритетом для України, особливо в умовах відновлення та інтеграції до ЄС. Індекс цифрової трансформації дає змогу оцінити прогрес регіонів і громад, виявити слабкі місця та скоординувати зусилля, пояснили в Мінцифри.

Використання платформи «Дія.Цифрова громада» спрощує збір даних і підвищує прозорість процесу. Успіхи в цифровізації послуг та інфраструктури свідчать про поступовий прогрес, однак відставання в цифровій економіці вказує на потребу в додаткових інвестиціях і державних рішеннях.