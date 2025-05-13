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Индекс цифровой трансформации. Минцифры показало первые результаты замера регионов и общин в 2025 году

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Министерство цифровой трансформации обнародовало результаты Индекса цифровой трансформации регионов и общин Украины за I квартал 2025 года. Впервые данные собраны через платформу «Дія. Цифрова громада», что дало возможность оценить прогресс цифровизации быстрее и эффективнее, говорится в пресс-релизе. Лучшие результаты – у Днепропетровской, Львовской и Тернопольской областей.

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Ключевые факты

  • Средний Индекс цифровой трансформации регионов составляет 30 из 100 баллов. Самые высокие показатели – у Днепропетровской (43 балла), Львовской (43 балла) и Тернопольской (42 балла) областей.
  • Регионы добились успехов в цифровизации публичных услуг, развитии цифровой инфраструктуры и цифровых навыков. Тем не менее, цифровая экономика и трансформация общин остаются слабыми направлениями, отметило Минцифры.
  • Средний Индекс цифровой трансформации общин – 16 баллов. Лидеры: Криворожская (62,97), Винницкая (62,75), Тернопольская (60,35), Львовская (55,61) и Харьковская (54,57) общины. Лучшие результаты – в цифровизации услуг и навыков, самые слабые – в инфраструктуре и экономике.
  • Достижения общин: 85 общин имеют индустриальные парки; 43% ІТ-предприятий возглавляют женщины; оцифровка услуг для бизнеса – на уровне 10%; 80 000 врачей, 240 000 учителей и 88 000 работников ОМС прошли тест Цифрограм.
  • Инфраструктурные успехи: 12 000 населенных пунктов подключены к волоконно-оптическим сетям, 23 000 – к 4G; 166 общин имеют системы видеонаблюдения; 3300 садов ввели электронную очередь; 1280 больниц – онлайн-запись к врачу.
Индекс цифровой трансформации. Минцифры показало первые результаты замера регионов и общин в 2025 году /Фото 1
Индекс цифровой трансформации. Минцифры показало первые результаты замера регионов и общин в 2025 году /Фото 2
Индекс цифровой трансформации. Минцифры показало первые результаты замера регионов и общин в 2025 году /Фото 3
Индекс цифровой трансформации. Минцифры показало первые результаты замера регионов и общин в 2025 году /Фото 4
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Контекст

Участие в измерении приняли: 24 области, заполнившие Индекс цифровой трансформации регионов; 939 общин подали свои данные в Индекс цифровой трансформации территориальных общин; всего в системе зарегистрировано более 1200 пользователей.

Цифровая трансформация остается приоритетом для Украины, особенно в условиях обновления и интеграции в ЕС. Индекс цифровой трансформации позволяет оценить прогресс регионов и общин, выявить слабые места и скоординировать усилия, объяснили в Минцифры.

Использование платформы «Дія.Цифрова громада» упрощает сбор данных и повышает прозрачность процесса. Успехи в цифровизации услуг и инфраструктуры свидетельствуют о постепенном прогрессе, однако отставание в цифровой экономике указывает на необходимость дополнительных инвестиций и государственных решений.

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