Індія та Велика Британія підписали всеохопну торговельну угоду

Індія та Велика Британія уклали всеохопну торговельну угоду, яка має посилити економічні зв’язки між п’ятою та шостою найбільшими економіками світу. Це частина ширшої стратегії обох країн – захиститися від нестабільності у світовій торгівлі, зокрема через мита США, пише Bloomberg .

Деталі

Угода охоплює торгівлю товарами та послугами, передбачає взаємовигідні умови та є «амбіційною, збалансованою й справедливою», йдеться у повідомленні уряду Індії.

Очікується, що вона значно збільшить обсяги двосторонньої торгівлі, створить нові робочі місця, покращить рівень життя й загальний добробут населення обох країн.

Угода до всього має відкрити нові можливості для спільної розробки товарів і сервісів для глобальних ринків.

Контекст

Підписання угоди стало важливим політичним досягненням для премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та його індійського колеги Нарендри Моді. Цей документ допоможе обом країнам адаптуватися до наслідків протекціоністської торговельної політики США, яку активізував Дональд Трамп.

Для Індії ця угода – також шанс закріпити свій статус як альтернативи Китаю для іноземних інвесторів, які прагнуть диверсифікувати ризики у глобальному виробництві та ланцюгах постачання.