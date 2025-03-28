Сталевий магнат Лакшмі Міттал планує покинути Велику Британію через податкову реформу – FT

Індійський сталевий магнат Лакшмі Міттал готується залишити Велику Британію після 30 років проживання через рішення уряду лейбористів скасувати пільговий податковий режим для «недоміцильованих» резидентів. Цей крок може зробити його одним із найзаможніших бізнесменів, які покинули країну через податкову реформу, пише FT .

Деталі

74-річний Лакшмі Міттал, чий статок оцінюється у $18 млрд (за даними Forbes), повідомив близьким, що розглядає можливість виїзду у відповідь на рішення уряду припинити дію режиму «non-dom». Цей статус дозволяв певним резидентам Великої Британії уникати сплати податків на іноземні доходи.

«Він вивчає варіанти і ухвалить остаточне рішення протягом цього року. Є велика ймовірність, що він перестане бути податковим резидентом Великої Британії», – розповів друг Міттала.

Міттал, який переїхав до Великої Британії у 1995 році, володіє нерухомістю по всьому світу, зокрема величезним шале у Санкт-Моріці (Швейцарія), об’єктами в Європі, США, Азії та нещодавно придбав майно в Дубаї.

У Великій Британії йому належить маєток у лондонському Кенсінгтонському палацовому саду, куплений у 2004 році за 67 млн фунтів стерлінгів у тодішнього боса Формули-1 Берні Екклстоуна – на той час найдорожчий будинок у світі.

Його ймовірний від’їзд додає Міттала до списку заможних іноземців, які залишають країну через податковий тиск лейбористів. Серед популярних напрямків для переїзду – ОАЕ, Італія та Швейцарія. За правилами, після втрати статусу резидента Міттал зможе перебувати у Великій Британії до 90 днів на рік, працюючи не більше 30 з них.

Контекст

Міттал створив свою компанію ArcelorMittal, другу за величиною сталеливарну групу у світі з ринковою капіталізацією €24 млрд, практично з нуля за майже 50 років. Чотири роки тому він передав посаду гендиректора синові Адіті, а сам став виконавчим головою ради директорів. Родина володіє 40% компанії.

«Недоміцильовані» резиденти (»non-domiciled» або «non-dom») – особи, які проживають у країні, але юридично не вважають її своїм постійним місцем проживання. У британській податковій системі доміциль – це не просто місце, де людина живе, а країна, яку вона вважає своїм «постійним домом» за походженням, намірами чи сімейними зв’язками.

«Недоміцильовані» резиденти могли скористатися особливим податковим режимом, який дозволяв їм не сплачувати податки у Великій Британії на доходи та прибутки, отримані за кордоном, якщо ці кошти не переводилися до країни. Цей статус часто обирали заможні іноземці, які переїжджали до країни, але зберігали тісні зв’язки зі своєю країною походження.

Скасування режиму «non-dom», який діяв 226 років, є частиною податкової реформи уряду лейбористів. У березні 2024 року тодішній консервативний канцлер Джеремі Гант анонсував його припинення, випередивши передвиборчу обіцянку опозиції.

У жовтні канцлерка Казначейства Рейчел Рівз підтвердила це рішення і посилила реформу, заборонивши використання офшорних трастів для уникнення 40% податку на спадщину.

Критики реформи стверджують, що відтік багатих резидентів, які сплачували податки з доходів і споживання та підтримували благодійність, зашкодить економіці Великої Британії. Прихильники ж вважають, що скасування пільг принесе більше справедливості податковій системі.