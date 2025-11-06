Російський бюджет продовжує втрачати доходи від сировинної ренти через зниження цін на нафту, зміцнення рубля та посилення санкцій. У жовтні надходження податків від нафтогазових компаній склали 888,6 млрд руб. – це на 27% менше, ніж у жовтні попереднього року. Про це пише The Moscow Times з посиланням на дані Мінфіну РФ.
Деталі
- У грошовому еквіваленті бюджет недорахувався 322 млрд руб. порівняно з жовтнем 2024 року. Надходження від ключового податку на видобуток корисних копалин скоротилися на 26% – з 908,1 млрд руб. до 671,3 млрд руб.
- За 10 місяців поточного року нафтогазові доходи бюджету становили 7,5 трлн руб. – на 2 трлн руб. менше, ніж за аналогічний період минулого року (9,54 трлн руб.). Темпи падіння прискорюються: за січень–травень – 14%, до кінця червня – 17%, у липні – 18%, у серпні – 20%, а в жовтні – 21%.
- У Кремлі визнають, що нові американські санкції проти «Роснефти» та «Лукойла» створюють додаткові ризики для бюджету, повідомляли наприкінці жовтня джерела Bloomberg. Ці дві компанії забезпечують половину російського експорту нафти – близько 2,2 млн барелів на добу.
- Навіть скорочення експорту «Роснефти» та «Лукойла» на 5–10% разом зі збільшенням знижок на російську нафту може коштувати бюджету 120 млрд руб. щомісяця, вважає аналітик Freedom Finance Global Володимир Чернов.
- Подальше падіння цін на нафту загрожує недобором доходів у листопаді–грудні, попереджає економіст Єгор Сусін: у жовтні середня ціна бареля Urals, за даними Мінекономрозвитку РФ, становила $53,99 – нижче як початкового плану уряду ($70), так і переглянутої оцінки ($56).
Контекст
Наприкінці жовтня Міністерство фінансів США спільно з ЄС запровадило санкції проти двох провідних російських нафтовидобувних компаній – «Лукойла» та «Роснефти». Обмеження стосуються не лише материнських компаній, а й 34 їхніх дочірніх структур. Контрагентам надано 30-денний перехідний період для завершення операцій, після чого можливі вторинні санкції з боку США.
Китай та Індія продовжують купувати російську нафту за цінами, що перевищують західну стелю.
15 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді пообіцяв йому припинити імпорт російської нафти.
Згодом Bloomberg повідомив, що ця заява стала несподіванкою для найбільших індійських НПЗ, а представник МЗС Індії заявив про відсутність підтвердження такої розмови.
17 жовтня Reuters, посилаючись на джерело в Білому домі, повідомив про скорочення закупівель російської нафти індійськими НПЗ на 50%, хоча офіційного підтвердження з боку Індії поки що немає.
