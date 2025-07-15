Споживчі ціни у США в червні збільшилися на 2,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомило Міністерство праці США 15 липня. За місяць Індекс споживчих цін (CPI) зріс на 0,3%, що стало найбільшим зростанням за останні пʼять місяців.
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Деталі
- Ціни на енергоносії у червні знизилися на 7,9% порівняно з червнем минулого року. Зокрема, бензин подешевшав на 8,3%, що стало одним із факторів, які частково стримували загальне прискорення інфляції.
- Електроенергія подорожчала на 5,8%, транспортні та медичні послуги – на 3,4%, продукти харчування – на 3%. Ціни на нові автомобілі зросли на 0,2%, вживані подорожчали на 2,8%.
- CPI зріс на 0,3% порівняно з попереднім місяцем, що є найбільшим приростом за п’ять місяців. Індекс для житла збільшився на 0,2%, ціни на бензин додали 1%, продукти харчування подорожчали на 0,3%.
- Водночас зниження цін зафіксовано на вживані автомобілі й вантажівки (-0,7%) та нові транспортні засоби (-0,3%).
Контекст
Дані CPI можуть вплинути на політику Федеральної резервної системи (ФРС). Після кількох місяців уповільнення інфляції зростання індексу у червні здатне посилити побоювання інвесторів, що очікуваного зниження ключової ставки може не відбутися.
Цільовий рівень інфляції ФРС становить 2%. Наступне засідання Федрезерву відбудеться 29-30 липня.
18 червня ФРС ухвалила рішення залишити ключову процентну ставку без змін – на рівні 4,25–4,5%. За це президент США Дональд Трамп вчергове розкритикував голову центробанку Джерома Пауелла.
Трампа обурює підхід ФРС, він регулярно вимагає зниження ставок і звинувачує центральний банк у тому, що той не прислухається до його закликів.
Голова ФРС неодноразово заявляв, що мита Трампа створили невизначеність щодо економічних перспектив США.
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