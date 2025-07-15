Потребительские цены в США в июне выросли на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило Министерство труда США 15 июля. За месяц Индекс потребительских цен (CPI) вырос на 0,3%, что явилось наибольшим ростом за последние пять месяцев.
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Подробности
- Цены на энергоносители в июне снизились на 7,9% по сравнению с июнем прошлого года. В частности, бензин подешевел на 8,3%, что стало одним из факторов, частично сдерживавших общее ускорение инфляции.
- Электроэнергия подорожала на 5,8%, транспортные и медицинские услуги – на 3,4%, продукты питания – на 3%. Цены на новые автомобили выросли на 0,2%, подержанные подорожали на 2,8%.
- CPI вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, что является самым большим приростом за пять месяцев. Индекс для жилья увеличился на 0,2%, цены на бензин прибавили 1%, продукты питания подорожали на 0,3%.
- В то же время снижение цен зафиксировано на подержанные автомобили и грузовики (-0,7%) и новые транспортные средства (-0,3%).
Контекст
Данные CPI могут оказать влияние на политику Федеральной резервной системы (ФРС). После нескольких месяцев замедления инфляции рост индекса в июне способен усилить опасения инвесторов, что ожидаемое снижение ключевой ставки может не произойти.
Целевой уровень инфляции ФРС составляет 2%. Следующее заседание Федрезерва состоится 29-30 июля.
18 июня ФРС приняла решение оставить ключевую процентную ставку без изменений – на уровне 4,25–4,5%. За это президент США Дональд Трамп в очередной раз подверг критике главу центробанка Джерома Пауэлла.
Трампа возмущает подход ФРС, он регулярно требует снижения ставок и обвиняет центральный банк в том, что тот не прислушивается к его призывам.
Глава ФРС неоднократно заявлял, что пошлины Трампа создали неопределенность по поводу экономических перспектив США.
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