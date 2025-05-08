Трамп знову розкритикував голову ФРС Пауелла за збереження ставок

Президент США Дональд Трамп відновив критику голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла після того, як регулятор відмовився знижувати відсоткові ставки, але він не став повторювати свій заклик до відставки Пауелла, пише Bloomberg 8 травня. ФРС зберегла відсоткову ставку за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) у діапазоні 4,25–4,5%.

Ключові факти

Трамп назвав Пауелла «дурнем» після рішення зберегти ставки, але додав, що той «йому дуже подобається».

За словами президента США, ціни на нафту й енергоносії впали, майже всі витрати на продукти знизилися, інфляції «практично немає», кошти від мит «течуть у США річкою».

Проте Пауелл і його колеги 7 травня зберегли відсоткові ставки на колишньому рівні, заявивши, що митна війна Трампа створила ризики зростання інфляції та безробіття.

Коментарі Трампа вкотре завдають удару по незалежності ФРС, що може потрясти ринки, і без того вражені його митними планами, що постійно змінюються.

Контекст

Трамп висунув кандидатуру Пауелла на посаду голови ФРС під час першого терміну, а колишній президент Джо Байден перепризначив його.

Президент неодноразово посилав суперечливі сигнали про те, чи звільнятиме він Пауелла. Минулого місяця Трамп відкрито розмірковував про звільнення Пауелла, а його головний економічний радник сказав, що адміністрація вивчає, чи має він повноваження зробити це – тільки для того, щоб президент пізніше сказав, що не має наміру доводити справу до кінця.

Трампа обурює підхід ФРС, він регулярно вимагає зниження ставок і звинувачує центральний банк у тому, що той не прислухається до його закликів.

Голова ФРС у минулому заявляв, що мита створили невизначеність щодо економічних перспектив США. Трамп застосував 10-відсоткові базові тарифи майже до всіх країн, а також 145-відсотковий тариф для Китаю та 25-відсоткові тарифи на сталь, алюміній, транспортні засоби та деталі для транспортних засобів.