Інвестиційна група Vy Capital, яка є одним із ключових фінансистів компаній Ілона Маска, припиняє залучати кошти від сторонніх інвесторів і надалі працюватиме лише з власним капіталом. Фонд показав вражаючу дохідність – близько 28% річних протягом десятиліття, пише FT .

Деталі

Vy Capital, заснована у 2014 році Джоном Герінгом і Александром Тамасом, повідомила своїм зовнішнім партнерам, що більше не залучатиме нові інвестиції. Фонд управляє активами на $15 млрд і має лише чотири інвестори у команді.

Завдяки ставкам на компанії Маска, Vy зафіксував вибухове зростання капіталу – наприклад, SpaceX, у яку фонд інвестував за оцінки $15 млрд, зараз оцінюється в $400 млрд.

Група також є головним зовнішнім інвестором в Neuralink і Boring Company. За даними PitchBook, капіталізація Neuralink майже потроїлася за останні два роки – до $9 млрд. Крім того, Vy Capital підтримала штучний інтелект-проєкт Маска xAI, який прагне до оцінки в $200 млрд – це у 10 разів більше, ніж на початку 2023 року.

Під час придбання Twitter у 2022 році, Vy виділила $700 млн, ставши одним із найбільших учасників угоди на $44 млрд. Представник фонду Пабло Мендоса приєднався до перехідної команди Маска у Twitter, а згодом очолив фінанси в xAI.

Попри закриття для нових інвесторів, Герінг і Тамас планують залишатись близькими партнерами Маска.

Контекст

У Vy працює близько 20 людей, а офіси розташовані в Каліфорнії та Лондоні. Сайт компанії – лише односторінковий лендінг з електронною поштою та гаслом.

Крім компаній Маска, Vy Capital інвестувала у Reddit, Zomato, Upgrade, а також в Urban Company, IPO якої в Індії обіцяє фонду сотні мільйонів доларів прибутку. Серед інших активів – Cerebras (AI), Coalition (кіберстрахування), Lookout (кібербезпека).

Тамас раніше працював у Goldman Sachs і DST Global Юрія Мільнера, а син помічника Маска Джареда Бірчалла нещодавно проходив стажування у Vy, що ще раз підтверджує тісні зв’язки з бізнес-імперією Маска.