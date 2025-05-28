Стартап Ілона Маска Neuralink залучив $600 млн за оцінки компанії в $9 млрд, пише Semafor із посиланням на анонімні джерела.

Деталі

Semafor не уточнив, хто саме інвестував у цей раунд. Востаннє Neuralink залучив $43 млн венчурного капіталу в листопаді 2023 року, а в червні 2023-го оцінка компанії становила майже $5 млрд, повідомляло Reuters.

Звіт Semafor підтверджує попередню інформацію від Bloomberg, яка у квітні зазначала, що стартап планує залучити $500 млн за оцінки у $8,5 млрд.

Минулого року Neuralink отримав статус «проривного пристрою» від Управління з продовольства і медикаментів США. Наразі імпланти Neuralink отримали троє людей.

Цього місяця пацієнт, який не може говорити, опублікував відео, де показав, як використовує імплант Neuralink для редагування та озвучування відео на YouTube лише за допомогою сигналів мозку.

Контекст

Компанія Neuralink, заснована в 2016 році, розробила пристрій, який імплантує в мозок ультратонкі нитки, підключені до чипа. Цей чип з електродами здатний зчитувати сигнали нейронів.

Технологія зчитування сигналів мозку існує десятиліттями, але Neuralink вдосконалила її, зробивши імплантати бездротовими та збільшивши кількість електродів.

У травні 2023 року Neuralink отримала дозвіл FDA на клінічні випробування на людях, а у вересні оголосила про початок перших тестів.