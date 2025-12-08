На модернізацію столичного Бессарабського ринку та запуск проєкту «Бессарабка. Ринок їжі» інвестовано близько $3,5 млн. Про це повідомила керуюча проєктом Наталія Джулай в коментарі Forbes Ukraine .

Деталі

«Орієнтовний обсяг інвестицій у модернізацію становить близько 150 млн грн (приблизно $3,5 млн за курсом на момент розрахунків). Більше половини цієї суми залучено у вигляді кредиту, решта – власні кошти учасників проєкту», – зазначила вона.

За її словами, проєкт не змінює суть і цільове призначення Бессарабського ринку: торговці, які десятиліттями працювали тут, повертаються на свої місця і продовжують роботу в оновлених, але збережених за змістом торгових рядах.

Головний принцип концепції фудхолу – жодного дублювання форматів і меню. Кожен корнер займає унікальну нішу, а договори з резидентами укладаються на один рік.

«Якщо визначені фінансові показники не виконуються, ми залишаємо за собою право замінити корнер. Але найчастіше невиконання KPI невигідне самому резиденту, адже це означає недостатній виторг і трафік. Ми зацікавлені, щоб кожен корнер працював ефективно, тому у разі просідання аналізуємо причини та шукаємо шляхи покращення», – пояснила Джулай.

На сторінці проєкту в Instagram дата відкриття не зазначена, лише повідомляється, що це відбудеться незабаром.

«Запуск проєкту потребував великої підготовки, узгоджень та інвестицій. Потрібно було зібрати резидентів, облаштувати торгові місця, підготуватися. Частину робіт довелося переносити. Ідеально відкриття планували на вересень, але для нас важливіше зробити все якісно, а не поспіхом. Ми не боїмося зимового періоду – навпаки, хочемо, щоб торговці й ресторатори могли працювати вже зараз», – додала вона.

Контекст

У рамках гастрономічного проєкту на Бессарабському ринку планують відкрити 17 фудкорнерів та окремий бар, загалом близько 400 посадкових місць у різних форматах, писав «Віледж». Участь підтвердили: «Міністерство десертів», Himalaya, «Буффаліно», Burger Farm, «Глек», «Мацоні», Big Mama, «Жаровня», «Татарка», Sushi Icons, Gyros, Gelarty, «Витач», а також кав’ярня Cherry Coffee і бар.

Бессарабський ринок – один із найстаріших критих ринків України, побудований на початку XX століття за проєктом архітектора Генрика Гая. Його будівля є пам’яткою архітектури та містобудування національного значення.

Ремонтні роботи на ринку розпочалися ще влітку 2024 року. Тоді в КМДА зазначали, що прибирають надбудови пострадянського періоду, не втручаючись у історичні деталі конструкцій. З травня 2025 року оновлювали холодильне обладнання, щоб зменшити енергоспоживання.