Фінансова група Investment Capital Ukraine (ICU) знизила прогноз зростання ВВП України на 2025 рік до 2,5% через гірший, ніж очікувалося, урожай. У разі перемир’я зростання ВВП може скласти 3-5%.

Деталі

У базовому сценарії, що передбачає продовження війни, зростання ВВП складе 2,5% (раніше 3,0%) через несприятливі погодні умови для врожаю зернових та олійних. Сценарій перемир’я передбачає зростання ВВП на 3-5% за умови швидшого відновлення економічної активності.

Ключові ризики: дефіцит робочої сили, обмеженість капіталу, скорочення бюджетного дефіциту та геополітична невизначеність. Підтримкою для економіки залишається внутрішнє споживання завдяки зростанню зарплат у приватному секторі (+24% р/р у 1кв25).

За прогнозом ICU, інфляція сповільниться до 8,2% до кінця 2025 року (раніше прогнозувалося 7,6%) через високу базу порівняння та слабший врожай. Повернення до цілі НБУ (5%) у 2026 році малоймовірне через зростання цін на послуги. Прогноз курсу гривні покращено до 42,6 грн/$ (раніше 43,5 грн/$) завдяки значним обсягам зовнішньої допомоги та міцній політиці НБУ. Міжнародні резерви зростуть до $55 млрд у 2025 році, але у 2026 році знизяться до $40–45 млрд.

Монетарна політика НБУ залишатиметься обережною, вважають аналітики: облікова ставка знизиться до 14,5% до кінця 2025 року (-100 б.п.) через дисбаланси на валютному ринку та невизначеність щодо врожаю.

Дефіцит бюджету у 2025 році сягне $45 млрд (22% ВВП), а у 2026 році – $40-43 млрд. Для його покриття у 2026 році знадобиться додаткові $10-15 млрд зовнішньої допомоги. Загальна фінансова підтримка у 2025 році складе $54,3 млрд, зокрема $12,2 млрд передфінансування на 2026 рік.

Державний борг зросте до 105% ВВП у 2025 році, але з урахуванням програми ERA (фінансування за рахунок російських активів) – до 87% ВВП. Економічне відновлення залишатиметься повільним через обмеженість ресурсів, навіть у разі зниження безпекових ризиків.

Контекст

За даними Держстату, у 2024 році зростання реального ВВП сповільнилося до 2,9% порівняно з 5,5% у 2023 році. У першому кварталі 2024 року ВВП зріс на 6,8% проти аналогічного періоду попереднього року, у другому кварталі темпи зростання знизилися до 4%, у третьому – до 2,2%, а в четвертому зафіксовано спад на 0,1%.

Національний банк України переглянув прогноз економічного зростання: на 2025 рік – до 3,1% (з 3,6%), на 2026 рік – до 3,7% (з 4,0%), на 2027 рік – до 3,9% (з 4,2%).

Міжнародні організації також скоригували свої оцінки: МВФ знизив прогноз зростання ВВП України на 2025 рік до 2–3%, ЄБРР – до 3,5% (з 4,7%), Світовий банк – до 2% (з 6,5%). Натомість проєкт держбюджету України на 2025 рік базується на прогнозі зростання ВВП у 2,7%.