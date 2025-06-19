Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у травні 2025 року зріс на 1,1% порівняно з травнем 2024 року. Про це йдеться у Місячному економічному моніторинзі Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД) опублікованому 19 червня.

Деталі

«Держстат почав швидше публікувати дані про промисловість, що дозволяє точніше оцінювати економічний стан. Темпи зростання залишаються низькими, але з’являються позитивні тенденції», – зазначається у звіті ІЕД.

Зростання реальної валової доданої вартості (ВДВ) у переробній промисловості прискорилося до 2,4% у травні (з 1,4% у квітні) завдяки стабільнішого внутрішнього попиту.

У секторі електроенергії ВДВ зросла на 4,8% у травні порівняно з 3% у квітні, чому сприяло зменшення проблем із доступом до електроенергії. У добувній промисловості падіння сповільнилося до 10,4% завдяки відновленню видобутку газу та зростанню виробництва будівельної сировини.

Сільське господарство скоротилося на 2,4% через зниження виробництва тваринницької продукції домогосподарствами, яке не компенсувалося зростанням на підприємствах.

Транспортна галузь втратила 6,4% ВДВ через уповільнення залізничних вантажоперевезень і припинення транзиту газу, хоча інші підгалузі показали зростання.

Роздрібна торгівля у першому кварталі зросла на 4,8%, тоді як оптова торгівля, ймовірно, скоротилася через обстріли складів і перехід на прямі продажі, з ВДВ у торгівлі на рівні 2%. «Укрзалізниця» за січень-травень 2025 року перевезла до портів 22,2 млн тонн вантажів, зокрема 12,7 млн тонн зернових, що на 30% менше, ніж торік, через сезонне зменшення продажів зерна.

Імпорт електроенергії у травні зріс на 3,6% до 198 тис. МВт-год, переважно з Угорщини (40%), тоді як експорт скоротився на 41% до 93 тис. МВт-год. Щодо газу, ІЕД попереджає про ризик дефіциту через пошкодження видобувних потужностей, оцінюючи нестачу в €1 млрд.

Запаси газу в ПСГ на середину травня склали 6,14 млрд куб. м – найнижчий показник за 11 років. У травні до сховищ закачали 1,1 млрд куб. м газу, що на 49% більше, ніж торік, з яких 500 млн куб. м імпортовано. Добове закачування газу в червні зросло до 45 млн куб. м, що свідчить про активізацію накопичення.

Контекст

Національний банк України переглянув прогноз економічного зростання: на 2025 рік – до 3,1% (з 3,6%), на 2026 рік – до 3,7% (з 4,0%), на 2027 рік – до 3,9% (з 4,2%), повідомляється у звіті НБУ. За оцінкою Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, у першому кварталі 2025 року ВВП зріс на 1,1%. Мінекономіки також повідомило про зростання ВВП на 1,1% за січень-лютий 2025 року.

Міжнародні організації скоригували свої прогнози: МВФ знизив оцінку зростання ВВП України на 2025 рік до 2–3%, ЄБРР – до 3,5% (з 4,7%), Світовий банк – до 2% (з 6,5%). Водночас державний бюджет України на 2025 рік базується на прогнозі зростання ВВП у 2,7%.