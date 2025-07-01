Зростання ВВП України у першому кварталі 2025 року становило 0,9% у річному обчисленні після спаду у попередньому кварталі на 0,1%, повідомила Державна служба статистики.

Деталі

Реальний ВВП у першому кварталі 2025 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 0,7% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з першим кварталом 2024 року – на 0,9%.

Контекст

За даними Держстату, зростання реального ВВП у 2024 році уповільнилося до 2,9%, після збільшення на 5,5% у 2023 році. У першому кварталі 2024 року ВВП зріс на 6,8%, порівняно з аналогічним періодом попереднього року, у другому кварталі відновлення економіки уповільнилося до 4%, у третьому – до 2,2%, а у четвертому зафіксовано спад ВВП на 0,1%.

НБУ скоригував прогноз зростання економіки на 2025 рік до 3,1% (з 3,6%), на 2026 рік – до 3,7% (з 4,0%), а на 2027 рік – до 3,9% (з 4,2%).

Міжнародні організації також переглянули прогнози: МВФ знизив оцінку зростання ВВП України на 2025 рік до 2–3%, ЄБРР – до 3,5% (з 4,7%), а Світовий банк – до 2% (з 6,5%). Водночас держбюджет України на 2025 рік побудовано на прогнозі зростання ВВП у 2,7%.