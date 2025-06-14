Іран атакував Ізраїлю кількома хвилями ракет у відповідь на обстріли. Що відомо

Іранські сили ввечері 13 червня і вранці 14 червня запустили десятки ракет у бік Ізраїлю, пише CNN . Іран пообіцяв посилити атаки на Ізраїль та націлитись на будь-яку країну, яка спробує його захистити. Ізраїльські військові заявили, що перехопили частину останньої хвилі ракет.

Ключові факти

Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що в пʼятницю завдав ракетних ударів по ізраїльським військовим центрам та авіабазам.

В Ізраїлі жінка загинула внаслідок падіння уламку в місті Рамат-Ган, за даними поліції. Семеро поранених було доставлено до медичного центру Іхілов у Тель-Авіві після останньої хвилі ударів, повідомили в лікарні.

Через кілька годин іранська ракета вдарила біля будинків у ізраїльському місті Рішон ле-Ціон, вбивши ще двох людей і поранивши 19, згідно ізраїльській службі швидкої медичної допомоги Magen David Adom. Пожежно-рятувальна служба Ізраїлю повідомила, що чотири будинки були серйозно пошкоджені.

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу і міністр оборони Ісраель Кац перебували у бункері, оцінюючи ситуацію після ударів Ірану у відповідь, повідомив CNN ізраїльський чиновник.

Президент США Дональд Трамп раніше у пʼятницю розмовляв з Нетаньягу, повідомив представник Білого дому.

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За даними Армії оборони Ізраїлю, вночі на півночі Ізраїлю пролунали сирени після того, як було зафіксовано новий запуск іранських ракет. У заяві йдеться, що операція спрямована на перехоплення атак і «завдання ударів там, де це необхідно для усунення загрози».

Посол Ізраїлю в США повідомив, що внаслідок іранських ударів по Ізраїлю загинула одна жінка і «близько 40 людей» отримали поранення. «Сьогодні ми зіткнулися з трьома залпами балістичних ракет, випущених з Ірану, загалом близько 150, – сказав Йєхіель Лейтер в інтервʼю CNN. – Ми очікуємо, що іранці, які мають значну кількість балістичних ракет, близько 2000, продовжать їх запускати», – сказав він.

Він додав, що Ізраїль не знатиме «точно, які» збитки він може завдати ядерній інфраструктурі Ірану, поки його сили «не продовжать і не завершать кампанію».

«Задайте мені це питання через чотири-пʼять днів, і я зможу дати більш точну оцінку після того, як наші військові оцінять збитки, які їм вдалося завдати різним ядерним обʼєктам, – сказав він. – Згідно з нашим аналізом, ми можемо дуже близько підійти до повної нейтралізації ядерної інфраструктури Ірану назавжди».

У небі над Єрусалимом вранці знову було чутно вибухи – нова хвиля іранських ракет прямувала до Ізраїлю. «У бік Держави Ізраїль було випущено додатковий залп ракет», — повідомила Армія оборони Ізраїлю, додавши, що її оборона функціонує.

Контекст

13 червня Ізраїль розпочав широкомасштабні удари по Ірану, заявивши, що цілями є ядерні обʼєкти, заводи з виробництва балістичних ракет та військові командири, і що це початок тривалої операції з запобігання створенню Тегераном атомної зброї. Іран вже підтвердив пошкодження ядерного обʼєкту у Натанзі.

Того ж дня у столиці Ірану – Тегерані пройшли акції протесту, учасники закликали до дій у відповідь на ізраїльські удари.

Президент Дональд Трамп закликав Іран укласти угоду щодо ядерної програми, «поки не стало надто пізно». Президент США попередив, що «наступні атаки будуть ще жорстокішими».