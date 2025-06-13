У пʼятницю, 13 червня, Ізраїль розпочав широкомасштабні удари по Ірану, заявивши, що цілями є ядерні обʼєкти, заводи з виробництва балістичних ракет та військові командири, і що це початок тривалої операції з запобігання створенню Тегераном атомної зброї, пише Reuters . Іран вже підтвердив пошкодження ядерного обʼєкту у Натанзі.

Ключові факти

МЗС України у зв’язку із загостренням безпекової ситуації на Близькому Сході рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Ізраїлю, Ірану, Йорданії, Іраку, Лівану та Сирії до стабілізації ситуації.

Внаслідок ізраїльської атаки було пошкоджено іранський ядерний обʼєкт у Натанзі, повідомила організація з атомної енергії Ірану. Наразі радіоактивного чи хімічного забруднення за межами обʼєкта немає.«Внаслідок атаки було пошкоджено кілька частин обʼєкта. Продовжується розслідування для оцінки масштабів збитків», — йдеться у заяві, в якій також зазначається, що про жертви поки що не повідомляється.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило ізраїльський удар по підприємству зі збагачення урану в Натанзі. Інші ядерні обʼєкти, зокрема підприємство зі збагачення урану у Фордо (провінція Кум), обʼєкт в Ісфахані, а також атомна електростанція у Бушері не постраждали. Перевищення рівня радіації в Натанзі не зафіксовано. Міжнародне агентство з атомної енергії додало, що продовжує моніторити ситуацію.

Для завдання ударів було задіяно 200 винищувачів ВПС Ізраїлю, повідомляє ЦАХАЛ, уражено понад 100 цілей.

Ціни на нафту різко зросли на 13%, перш ніж скинути темпи після того, як Ізраїль завдав серії ударів по Ірану. Індекс, який вимірює курс долара США відносно шести інших валют, зріс на 0,61% і становив 98,28. Водночас біткоїн впав на 3%, до $103 000. Детальніше про реакції ринків – читайте тут.

Іранські ЗМІ та очевидці повідомили про вибухи, у тому числі на головному підприємстві країни зі збагачення урану в Натанзі. Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що його головного командира Хосейна Саламі було вбито, а державні ЗМІ повідомили, що штаб-квартира підрозділу в Тегерані була атакована. Загинули начальник Генштабу іранської армії Мохаммад Багері та інші представники вищого командування.

Іранські державні ЗМІ повідомили, що щонайменше двоє вчених-атомників, Ферейдун Аббасі і Мохаммад Мехді Техранчі, загинули внаслідок ізраїльських ударів по Тегерану.

Командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі Фото Getty Images

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що Ізраїль «розкрив свої злі та криваві» руки і що на нього чекає «гірка доля».

За даними Flightradar24, авіакомпанії залишили повітряний простір над Ізраїлем, Іраном, Іраком та Йорданією.

Фото: скріншот Flightradar24

Аеропорт Бен-Гуріон у Тель-Авіві був закритий до подальшого повідомлення, а підрозділи ППО Ізраїлю перебували в стані підвищеної готовності на випадок можливих ударів у відповідь з боку Ірану. «Після попереджувального удару Держави Ізраїль по Ірану найближчим часом очікується ракетна атака та атака з використанням БПЛА (безпілотників) по Державі Ізраїль й її цивільному населенню», – заявив міністр оборони Ісраель Кац.

За останні кілька годин Іран запустив понад 100 безпілотників по Ізраїлю, зазначив прес-секретар армії оборони Ізраїлю Ефі Дефрін. Дронам знадобиться кілька годин, щоб дістатися Ізраїлю.

Президент США Дональд Трамп заявив в інтервʼю Fox News після початку ізраїльських авіаударів, що Іран не може мати ядерну бомбу і що Сполучені Штати сподіваються повернутися за стіл переговорів.

Трамп скличе засідання Ради національної безпеки 13 червня, повідомив Білий дім. Американські військові готуються до будь-яких непередбачених обставин на Близькому Сході, включно з ймовірністю того, що їм доведеться допомагати в евакуації американських громадян, повідомив агентству Reuters представник США.

Держсекретар США Марко Рубіо наголосив, що Сполучені Штати не причетні до ударів, а Тель-Авів діяв в односторонньому порядку з метою самооборони. «Ми не беремо участі в ударах по Ірану, і нашим головним пріоритетом є захист американських сил у регіоні», – заявив Рубіо.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив будь-яку військову ескалацію на Близькому Сході і просив обидві сторони «виявити максимальну стриманість, уникаючи сповзання до глибшого конфлікту, ситуації, яку регіон навряд чи може собі дозволити».

Представник збройних сил Ірану заявив, що Ізраїль та його головний союзник США заплатять «високу ціну» за атаку, звинувативши Вашингтон у наданні підтримки операції.

Поряд із масштабними авіаударами ізраїльська розвідувальна агенція Моссад провела низку таємних диверсійних операцій на території Ірану, повідомляє Axios із посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника. Метою цих операцій було заподіяння шкоди стратегічним ракетним обʼєктам Ірану та його можливостям протиповітряної оборони.

«Ми переживаємо вирішальний момент в історії Ізраїлю», – сказав премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у відеозверненні. За його словами, Ізраїль розпочав цілеспрямовану військову операцію з усунення іранської загрози самому існуванню Ізраїлю. «Ця операція триватиме стільки днів, скільки буде потрібно для усунення цієї загрози», – додав він.

Ізраїльські військові наголосили, що були змушені діяти на підставі нової розвідувальної інформації, яка свідчить про те, що Іран «наближається до точки неповернення» у розробці ядерної зброї.

Ізраїль завдає ударів по «десятках» ядерних і військових цілей, включаючи обʼєкт у Натанзі в центральному Ірані, заявив ізраїльський військовий чиновник За його словами, Іран має достатньо матеріалу, щоб виготовити 15 ядерних бомб протягом декількох днів.

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Контекст

США та Іран мали провести шостий раунд ядерних переговорів в Омані 15 червня, і президент США Дональд Трамп сказав, що він сподівається, що Тегеран все одно повернеться за стіл переговорів. Раніше на цьому тижні політик сказав, що менш впевнений у тому, що США досягнуть угоди з Тегераном щодо обмеження своїх ядерних амбіцій в обмін на помʼякшення санкцій.