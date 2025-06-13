Ціни на нафту різко зросли на 13%, перш ніж скинути темпи після того, як Ізраїль завдав серії ударів по Ірану, що посилило побоювання щодо масштабної війни в регіоні, на який припадає третина світового видобутку сирої нафти, пише Bloomberg 13 червня. Індекс, який вимірює курс долара США відносно шести інших валют, зріс на 0,61% і становив 98,28. Водночас біткоїн впав на 3%, до $103 000.
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Ключові факти
- Brent перевищила $78 за барель у найбільшому денному стрибку з березня 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії до України.
- Швидке зростання цін на нафту звело нанівець річні втрати, спричинені наслідками зростання напруженості у світовій торгівлі та рішенням ОПЕК+ оживити закриті потужності швидшими, ніж очікувалося темпами. Цього тижня JPMorgan Chase & Co. попередив, що ціни можуть досягти $130 за барель.
- Саудівська Аравія – фактичний лідер ширшого альянсу ОПЕК+ – закликала Ізраїль негайно припинити атаки на Іран, котрий розташований через Перську затоку від Ер-Ріяда.
- У той час як ринок буде в першу чергу стурбований тим, що поставки можуть бути перервані через ескалацію воєнних дій, члени ОПЕК+ все ще мають суттєві резервні потужності, які можуть бути задіяні. Крім того, Міжнародна енергетична агенція може вирішити координувати випуск запасів, щоб спробувати заспокоїти ціни.
- На думку експертів, у резервних потужностей ОПЕК+ є потенціал впоратися з втратами у видобутку Ірану. Тим не менш, потенційні заходи у відповідь Тегерана, включаючи можливу блокаду Ормузької протоки, можуть ускладнити використання резервних потужностей. Ормузька протока – вузький водний шлях у гирлі Перської затоки, через який проходить близько чверті світової торгівлі нафтою. Протягом багатьох років Іран неодноразово нападав на торгові судна, які перетинали цей прохід, і навіть погрожував заблокувати протоку.
- Стійке зростання цін на енергоносії може призвести до зростання світової інфляції, ускладнивши завдання, що стоять перед центральними банками, зокрема Федеральною резервною системою США, тоді як політики намагаються впоратися з наслідками торгової війни, ініційованої США.
- Ціни на природний газ у Європі теж різко зросли після того, як Ізраїль завдав серії ударів по Ірану, що посилило побоювання щодо масштабної війни в регіоні, що має ключове значення для світових постачань енергоносіїв. Фʼючерси на найближчий місяць на нідерландський газ, еталонний європейський газ, зросли на 3,68%, до €37,51 за МВт·год, в Амстердамі.
- Долар США виріс у пʼятницю, оскільки інвестори кинулися назад у валюту та інші безпечні активи, включаючи казначейські облігації США та золото, після того як Ізраїль завдав широкомасштабних ударів по Ірану. Індекс, який вимірює курс долара США відносно шести інших валют, зріс на 0,61% і становив 98,28.
- Інвестори також скупили казначейські облігації США, внаслідок чого прибутковість еталонних 10-річних облігацій впала на 4,7 базисних пунктів у якийсь момент до більш ніж місячного мінімуму 4,31%. Ціни на золото підскочили на 1,1% до найвищого рівня з початку травня.
- Японська єна та швейцарський франк, які також вважаються валютами-притулками, залишалися стабільними відносно долара після зростання приблизно на 0,5% кожна раніше протягом дня.
- Фʼючерси на американський індекс S&P E-mini знизилися на 1,6%, а фʼючерси на Nasdaq просіли на 1,7%. Фʼючерси на загальноєвропейський індекс STOXX 50 знизилися на 1,7%.
- Японський Nikkei втратив 1,1%, південнокорейський KOSPI впав на 1,3%, а гонконгський Hang Seng знизився на 1%, пише Reuters.
Контекст
У пʼятницю, 13 червня, Ізраїль розпочав широкомасштабні удари по Ірану, заявивши, що цілями є ядерні обʼєкти, заводи з виробництва балістичних ракет та військові командири, і що це початок тривалої операції з запобігання створенню Тегераном атомної зброї. За останні кілька годин Іран запустив понад 100 безпілотників у бік Ізраїлю. Детальніше про це – читайте тут.
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