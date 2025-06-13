Ціни на нафту різко зросли на 13%, перш ніж скинути темпи після того, як Ізраїль завдав серії ударів по Ірану, що посилило побоювання щодо масштабної війни в регіоні, на який припадає третина світового видобутку сирої нафти, пише Bloomberg 13 червня. Індекс, який вимірює курс долара США відносно шести інших валют, зріс на 0,61% і становив 98,28. Водночас біткоїн впав на 3%, до $103 000.