Президент Дональд Трамп закликав Іран укласти угоду щодо ядерної програми, «поки не стало надто пізно». Про це він написав у Thruth Social 13 червня. Президент США попередив, що «наступні атаки будуть ще жорстокішими».

Ключові факти

«Я давав Ірану багато шансів укласти угоду. Я наполегливо попереджав їх просто зробити це, але вони не впоралися», – написав він.

Трамп зазначив, що «США виробляють найкращу, найстрашнішу зброю і в Ізраїлю її багато, і її буде ще більше».

«Вже відбулися великі руйнування, але угода все ще може зупинити наступні жорстокі атаки. Іран повинен укласти угоду, поки нічого не сталося, і врятувати те, що колись було відоме як Іранська імперія» – наголосив президент США, додавши, що угоду слід підписати «поки не стало надто пізно».

Контекст

У пʼятницю, 13 червня, Ізраїль розпочав широкомасштабні удари по Ірану, заявивши, що цілями є ядерні обʼєкти, заводи з виробництва балістичних ракет та військові командири, і що це початок тривалої операції з запобігання створенню Тегераном атомної зброї. Іран вже підтвердив пошкодження ядерного обʼєкту у Натанзі. Детальніше про події – читайте тут.

З того часу, як Трамп повернувся до Білого дому, його адміністрація постійно заявляла, що Ірану необхідно перешкодити отримати ядерну зброю. Однак у доповіді, опублікованій ядерним спостерігачем ООН, йдеться про те, що Іран прискорив виробництво урану, близького до збройового.

Перший термін повноважень Трампа був відзначений особливо складним періодом у відносинах із Тегераном. У 2018 році він в односторонньому порядку вивів США з ядерної угоди Ірану зі світовими державами, що призвело до санкцій, які паралізували економіку.

Прискорене виробництво Іраном урану, близького до збройового, чинить ще більший тиск на Трампа, оскільки він неодноразово заявляв, що відкритий для переговорів із країною, а також дедалі частіше запроваджує санкції проти продажу іранської нафти в рамках своєї відновленої політики «максимального тиску».

У своїй промові в серпні 2024 року Хаменеї сказав, що відкритий для переговорів зі США, заявивши, що немає «ніякої шкоди» у взаємодії з «ворогом».