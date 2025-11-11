Один із найвідоміших науковців у сфері штучного інтелекту, головний ШІ-дослідник компанії Meta Ян ЛеКун готується залишити компанію, щоб запустити власний стартап. Про це пише FT із посиланням на свої джерела.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- ЛеКун – професор Нью-Йоркського університету, старший дослідник Meta та лауреат престижної премії Тюрінга – планує покинути компанію протягом найближчих місяців, кажуть співрозмовники видання.
- За даними джерел видання, він уже домовляється про залучення інвестицій для створення стартапу, який продовжить його дослідження у сфері так званих world models – систем штучного інтелекту, що формують внутрішнє розуміння навколишнього середовища, аби моделювати причинно-наслідкові зв’язки та прогнозувати результати. Подібні розробки ведуть також Google DeepMind і World Labs.
Контекст
Ймовірний відхід ЛеКуна збігається з періодом трансформації Meta у сфері ШІ. Науковець очолював Fundamental AI Research Lab (FAIR) – напрям Meta, що займався фундаментальними дослідженнями для перспективних технологій із горизонтом 5–10 років. Цю діяльність було фактично знівельовано рішеннями Марка Цукерберга, після того як модель Llama 4 не змогла конкурувати з аналогами від OpenAI і Google.
У межах реорганізації Цукерберг створив новий підрозділ – Meta Superintelligence Labs (MSL), куди залучив понад 50 інженерів і дослідників із конкурентних компаній. У червні Meta інвестувала $14,3 млрд у стартап Scale AI, а його CEO Александра Вана призначила керівником нового напряму.
Швидке розширення спричинило хаос усередині ШІ-команди Meta. Нові співробітники скаржаться на складну бюрократію, а попередній підрозділ генеративного ШІ втратив частину впливу, за даними джерел TechCrunch.
Відомий своєю скептичною позицією щодо хайпу навколо великих мовних моделей, ЛеКун неодноразово заявляв, що ШІ-системи «ще дуже далекі від людського рівня інтелекту». У соцмережах він писав: «Здається, перш ніж терміново вигадувати, як контролювати системи, розумніші за нас, нам варто бодай придумати, як створити щось розумніше за хатню кішку».
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.