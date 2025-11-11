Один із найвідоміших науковців у сфері штучного інтелекту, головний ШІ-дослідник компанії Meta Ян ЛеКун готується залишити компанію, щоб запустити власний стартап. Про це пише FT із посиланням на свої джерела.

Деталі

ЛеКун – професор Нью-Йоркського університету, старший дослідник Meta та лауреат престижної премії Тюрінга – планує покинути компанію протягом найближчих місяців, кажуть співрозмовники видання.

За даними джерел видання, він уже домовляється про залучення інвестицій для створення стартапу, який продовжить його дослідження у сфері так званих world models – систем штучного інтелекту, що формують внутрішнє розуміння навколишнього середовища, аби моделювати причинно-наслідкові зв’язки та прогнозувати результати. Подібні розробки ведуть також Google DeepMind і World Labs.

Контекст

Ймовірний відхід ЛеКуна збігається з періодом трансформації Meta у сфері ШІ. Науковець очолював Fundamental AI Research Lab (FAIR) – напрям Meta, що займався фундаментальними дослідженнями для перспективних технологій із горизонтом 5–10 років. Цю діяльність було фактично знівельовано рішеннями Марка Цукерберга, після того як модель Llama 4 не змогла конкурувати з аналогами від OpenAI і Google.

У межах реорганізації Цукерберг створив новий підрозділ – Meta Superintelligence Labs (MSL), куди залучив понад 50 інженерів і дослідників із конкурентних компаній. У червні Meta інвестувала $14,3 млрд у стартап Scale AI, а його CEO Александра Вана призначила керівником нового напряму.

Швидке розширення спричинило хаос усередині ШІ-команди Meta. Нові співробітники скаржаться на складну бюрократію, а попередній підрозділ генеративного ШІ втратив частину впливу, за даними джерел TechCrunch.

Відомий своєю скептичною позицією щодо хайпу навколо великих мовних моделей, ЛеКун неодноразово заявляв, що ШІ-системи «ще дуже далекі від людського рівня інтелекту». У соцмережах він писав: «Здається, перш ніж терміново вигадувати, як контролювати системи, розумніші за нас, нам варто бодай придумати, як створити щось розумніше за хатню кішку».