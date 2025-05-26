Угрупування ХАМАС погодилося на пропозицію спецпосланця США Стіва Віткоффа про припинення вогню в Секторі Гази, повідомив палестинський чиновник Reuters 26 травня. План передбачає звільнення 10 заручників і 70-денне перемир’я, що може стати першим кроком до завершення 19-місячного конфлікту.

Деталі

План Віткоффа, переданий ХАМАС через посередників із Катару та Єгипту, передбачає звільнення 10 ізраїльських заручників у два етапи в обмін на 70-денне припинення вогню та часткове виведення ізраїльських військ із Гази.

Ізраїль зі свого боку має звільнити сотні палестинських в’язнів, включно з тими, хто відбуває довгострокові покарання, розповів палестинський чиновник, близький до ХАМАС.

Пропозиція спрямована на відновлення переговорів про постійне припинення війни. ХАМАС заявив, що готовий до «інтенсивних переговорів» для досягнення тривалого перемир’я, включно з обміном заручників на в’язнів і передачею влади в Газі незалежному органу технократів.

Ізраїль офіційно поки не прокоментував готовність прийняти угоду.

Контекст

У січні 2025 року сторони досягли трифазового перемир’я, під час якого ХАМАС звільнив 33 заручники, а Ізраїль – близько 1900 палестинських в’язнів. Проте перемир’я зірвалося в березні через взаємні звинувачення.

11 травня ХАМАС погодився звільнити американсько-ізраїльського заручника Едана Александра як жест доброї волі перед візитом президента США Дональда Трампа на Близький Схід. Віткофф підтвердив, що це мало сприяти відновленню переговорів і доставці гуманітарної допомоги.

Попередні пропозиції Віткоффа, зокрема в березні та квітні, передбачали 45–60-денне перемир’я та обмін заручників на в’язнів, але ХАМАС відкидав їх через вимогу роззброєння та відсутність гарантій завершення війни.