16 липня Ізраїль завдав авіаударів по столиці Сирії Дамаску після кількох днів кривавих боїв у південній провінції Сувейда. Загибель сотень людей, втручання США та хаос на кордоні – чому конфлікт у Сирії знову загострився. Головне з матеріалу NYT

Ізраїль завдав авіаударів по столиці Сирії Дамаску, пошкодивши комплекс, де розташоване Міністерство оборони країни, і влучивши в район поблизу президентського палацу, за даними ізраїльських військових і сирійської влади. Ізраїльський уряд попередив 16 липня, що інтенсивність ударів зростатиме, якщо сирійські війська не залишать регіон навколо міста Сувейди – стратегічно важливої провінції поблизу Ізраїлю та Йорданії, пише NYT. Ізраїльські чиновники раніше заявляли, що хочуть запобігти закріпленню будь-яких ворожих сил у Сирії поблизу їхніх кордонів.

Ізраїльські винищувачі проривали небо Дамаску ракетами в робочий день, розповідають NYT сирійці. «Ми були всередині міністерства, коли стався перший удар, – каже співробітник міноборони Абу Мусаб. – Потім був другий удар. Пізніше літаки повернулися й завдали ще чотири удари поспіль. Під завалами й досі є люди».

Двоє озброєних чоловіків на фоні палаючого автомобіля поблизу місця зіткнень між угрупованнями друзів та бедуїнів, 14 липня 2025 року, Сувейда, Сирія Фото Getty Images

Напруга між Ізраїлем і Сирією

Бомбардування Ізраїлем Дамаска відбулося після кількох днів кривавих сутичок між урядовими силами Сирії та опозицією в південному регіоні Сувейда, осередку друзької громади, яку ізраїльський уряд зобовʼязався захищати. Друзи – це релігійно-етнічна група на Близькому Сході, яка сповідує друзизм – монотеїстичну релігію, що виникла в XI столітті на основі ісламу, шиїзму, гностичних і неоплатонічних вчень.

Зіткнення почалися в неділю, 13 липня, після того, як озброєні члени племені бедуїнів напали та пограбували чоловіка-друза на головній автомагістралі країни, повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини. Коли заворушення посилилися, уряд нового президента Сирії Ахмеда аль-Шари 14 липня направив до провінції війська, кажуть NYT сирійські чиновники.

Через глибоку недовіру до нової влади частина друзьких ополченців у Сувейді вважала, що урядові сили прийшли на допомогу бедуїнам та готуються атакувати друзів, кажуть лідери друзьких загонів. Загострення напруженості між Ізраїлем та сирійською владою загрожує зірвати обережні спроби налагодити тепліші відносини після десятиліть ворожнечі.

Новий президент Сирії Ахмед аль-Шара – колишній лідер ісламістських повстанців – намагається стабілізувати країну після повалення режиму диктатора Башара Асада в грудні 2024-го. Асад був відданим союзником Ірану та затятим ворогом Ізраїлю. Але повстанці, які його скинули, за останні місяці встановили контакти з Ізраїлем за посередництва США, намагаючись знизити напругу на кордоні країн.

Ізраїль влучив у комплекс, де розташоване Міністерство оборони Сирії, та в район поблизу президентського палацу Фото Getty Images

Хитке перемир’я

Останні бої стали найкривавішими в сирійській Сувейді за останні роки, пише NYT. За чотири дні загинули понад 300 осіб, повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини. Електрика та інтернет зникли в багатьох районах міста. Лікарні потерпають від нестачі медикаментів. Багато цивільних не можуть втекти й ховаються вдома, додає NYT.

Після ізраїльських авіаударів по Дамаску сирійська влада оголосила про нове припинення вогню в Сувейді, узгоджене з місцевими лідерами. Згодом державний секретар США Марко Рубіо написав на платформі X, що США працювали з усіма сторонами конфлікту та «погодили конкретні кроки, які покладуть край цій тривожній і жахливій ситуації вже цієї ночі». Невдовзі після цього повідомлення урядові війська почали вихід із Сувейди згідно з угодою про припинення вогню, пише сирійське державне агентство SANA.

Ізраїльська армія атакувала комплекс генштабу сирійської армії, де, за її словами, сирійські командири керували діями урядових військ у Сувейді.

Багато друзьких лідерів у Сирії заявляли, що не хочуть, щоб Ізраїль втручався від їхнього імені, виступаючи проти будь-якої іноземної інтервенції, пише NYT. Винятком став духовний лідер друзів Хікмат аль-Хіджрі, який 16 липня закликав президента США Дональда Трампа та прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху підтримати друзів.

Спалах насильства на півдні Сирії також призвів до хаосу на кордоні з територіями під контролем Ізраїлю: десятки друзів – громадян Ізраїлю – перетнули кордон, щоб висловити солідарність із сирійськими друзами. Нетаньяху попередив їх у телезверненні, що в Сирії їх можуть убити чи викрасти, та закликав повернутися до Ізраїлю.

Після ізраїльських авіаударів по Дамаску сирійська влада оголосила про нове припинення вогню в Сувейді Фото Getty Images

Потенційний новий конфлікт у Сирії

Нова угода про припинення вогню, досягнута 16 липня, яку сирійське Міністерство внутрішніх справ назвало результатом переговорів із місцевими лідерами в Сувейді, передбачає «негайне та повне припинення всіх бойових дій», відновлення державної влади в регіоні та інтеграцію провінції в сирійську державу.

Нове загострення підкреслило серйозні виклики, з якими стикається Дамаск у спробах відновити контроль над країною, що досі залишається розділеною складною мережею озброєних угруповань після майже 14-річної громадянської війни. Однією із найбільших проблем для уряду аль-Шари залишається контроль над хвилями міжсектантського насильства, які можуть швидко перерости у новий громадянський конфлікт.

Ці бої стали вже третім великим спалахом насильства за участю сирійських меншин із часу падіння режиму Асада. У березні 2025-го збройні групи, які раніше служили в силах безпеки Асада, влаштували засідку на сили нового уряду на сирійському узбережжі, що призвело до кількох днів міжсектантського насильства та загибелі понад 1600 людей, здебільшого представників меншини алавітів. У травні 2025-го понад 39 осіб, здебільшого друзів, були вбиті за два дні під час сплеску насильства поблизу Дамаску.