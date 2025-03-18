Ізраїль відновив бойові дії проти ХАМАС після двох місяців перемирʼя. Відомо про сотні загиблих після нічного удару (фото)

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала десятки авіаударів по сектору Газа в ніч на 18 березня, повідомляє The Times of Israel , посилаючись на заяву ізраїльських військових. За даними палестинського міністерства охорони здоров’я, внаслідок ударів загинули щонайменше 200 людей, серед них багато дітей, пише Reuters .

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Удари були націлені на командирів ХАМАС середнього рівня, членів політбюро терористичного угруповання та його інфраструктуру, повідомив ЦАХАЛ.

Відомо про удари в кількох районах, зокрема на півночі Гази, у місті Газа, а також у Дейр-аль-Балах, Хан-Юніс і Рафах у центральній та південній частині сектору Газа.

Атаки, які вразили десятки цілей, поклали край тижневому протистоянню щодо продовження перемир’я, яке зупинило бойові дії в січні. Палестинське бойове угруповання ХАМАС опублікувало заяву, звинувативши Ізраїль у порушенні режиму припинення вогню.

Ізраїльські військові, які заявили, що вразили десятки цілей, повідомили, що удари триватимуть стільки, скільки буде необхідно, що підвищує ймовірність відновлення бойових дій із залученням ізраїльських наземних військ.

Ці атаки були значно масштабнішими, ніж регулярні серії ударів безпілотників, які, за словами ізраїльських військових, проводилися проти окремих осіб або невеликих груп підозрюваних бойовиків. Вони відбулися після кількох тижнів невдалих спроб домовитися про продовження перемир’я, укладеного 19 січня.

Палестинський Червоний Півмісяць повідомив, що його команди надали допомогу 86 загиблим і 134 пораненим, але інших доставляли до переповнених лікарень приватними автомобілями.

Речник міністерства охорони здоров’я Гази заявив, що кількість загиблих становить щонайменше 200 осіб. Пресслужба уряду Гази, керованого ХАМАС, заявляє, що кількість загиблих і зниклих безвісти в результаті ізраїльських авіаударів перевищила 322 людини.

ХАМАС заявив, що Ізраїль порушив угоду про припинення вогню, залишивши невизначеною долю 59 заручників, які все ще утримуються в Газі.

Офіс прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу звинуватив ХАМАС у «неодноразовій відмові звільнити наших заручників» і відхиленні пропозицій від посланника президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стіва Віткоффа.

Один із лідерів ХАМАС Іззат ар-Рішк заявив CNN, що авіаудари Ізраїлю – це «смертний вирок» для заручників, які залишилися.

Лікарі надають допомогу постраждалим після удару по місту Газа. Фото: Getty Images Лікарі надають допомогу постраждалим після удару по місту Газа. Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото Getty Images Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС діяло з 19 січня. В рамках угоди про тимчасове припинення вогню ХАМАС звільнив 33 ізраїльських заручників, а Ізраїль випустив із в’язниць майже 2000 палестинських ув’язнених.

Перший етап домовленостей тривав 42 дні й завершився 1 березня, однак переговори щодо наступного етапу так і не розпочалися. Режим тиші зберігався ще близько двох із половиною тижнів після завершення першої фази перемир’я, упродовж яких посередники намагалися узгодити нові умови для його продовження.