Ізраїль погодився на перемирʼя з «Хезболлою». Байден заявив, що США не розміщуватимуть свої війська на півдні Лівану

Уряд Ізраїлю затвердив угоду про припинення вогню з Ліваном, повідомила напередодні The Jerusalem Post . Президент США Джо Байден заявив , що з пропозицією про перемирʼя виступили Сполучені Штати, а премʼєр-міністри Лівану та Ізраїлю прийняли її. Режим припинення вогню набув чинності сьогодні, 27 листопада, о 4:00 за місцевим часом.

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Тривалість перемирʼя залежатиме від дій «Хезболли», наголосив премʼєр-міністр Біньямін Нетаньягу. Він попередив, що будь-які порушення призведуть до ударів із боку ізраїльських військових.

За словами Нетаньягу, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) уже завдала значної шкоди «Хезболлі», «відкинувши її на десятиліття назад».

Умови угоди передбачають виведення ізраїльських військ із південного Лівану і розміщення там ліванської армії, пише Reuters.

Ліван зобовʼязується припинити збройну присутність уздовж кордону на південь від річки Літані.

На південь країни буде направлено 5000 ліванських військовослужбовців, а США можуть надати допомогу у відновленні інфраструктури, яка постраждала під час боїв, заявив очільник МЗС Лівану Абдалла Бу Хабіб.

Нетаньягу пояснив необхідність перемирʼя фокусуванням на протидії іранській загрозі, відновленні військового арсеналу та ізоляції угруповання ХАМАС.

Президент Джо Байден заявив, що з пропозицією про перемирʼя виступили Сполучені Штати, а премʼєр-міністри Лівану та Ізраїлю прийняли її. За його словами, США не розміщуватимуть свої війська на півдні Лівану. Натомість США разом із Францією та іншими країнами «нададуть необхідну допомогу» сторонам конфлікту.

Контекст

Бойові дії між ЦАХАЛ і «Хезболлою» почалися в жовтні 2023 року після ракетного обстрілу ізраїльської території під час нападу на Ізраїль бойовиків ХАМАС.

Конфлікт призвів до масштабної евакуації громадян по обидва боки кордону і до значних втрат у лавах «Хезболли».

На початку жовтня Ізраїль розпочав військову операцію в Лівані. Наземний наступ Ізраїлю до Лівану стався після вибухів замінованих пейджерів «Хезболли», двох тижнів авіаударів і вбивства лідера «Хезболли» Хасана Насралли, що стало для угрупування одним із найважчих ударів за останні десятиліття. ЦАХАЛ назвав метою військової операції – руйнування інфраструктури «Хізбалли» яка «призначена для вбивства ізраїльтян».