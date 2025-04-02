Кабмін оновив правління «Укрзалізниці». Хто куруватиме ключові напрями

Кабінет Міністрів України на засіданні оновив склад правління АТ «Укрзалізниця». Про це йдеться у розпорядженні №282 від 1 квітня.

Деталі

Новими членами правління стали Олександр Носулько (до 30 вересня 2025 року), який відповідатиме за вантажні перевезення, та Лідія Гриценко, яка опікуватиметься питаннями персоналу. З 10 квітня до них приєднається Микола Іванінів (обоє – до 17 жовтня 2027 року), що займатиметься фінансами компанії.

У зв’язку із завершенням строку повноважень припинили роботу в правлінні В’ячеслав Єрьомін та Євген Лященко, який до жовтня минулого року обіймав посаду голови правління компанії.

Уряд продовжив до 30 вересня 2025 року повноваження Юзефа Тулея, відповідального за інфраструктуру, та Євгена Шрамка, який очолює напрями ремонтів і виробництва.

Контекст

У жовтні 2024 року уряд призначив Олександра Перцовського головою правління «Укрзалізниці» строком на три роки, звільнивши з посад трьох членів правління – Володимира Крота, Ореста Логунова та Антона Мішина. До цього Перцовський був членом правління компанії та керував пасажирським напрямом.