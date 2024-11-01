Пасажирський напрям «Укрзалізниці» очолив керівник КЕВРЗ Олег Головащенко

Керівником філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» призначений Олег Головащенко, який раніше очолював Київський електровагоноремонтний завод. Про це повідомив голова правління УЗ Олександр Перцовський.
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Деталі
- Пріоритети Головащенка на новій посаді включають забезпечення якісного рухомого складу, виготовлення нових вагонів та ремонт старих, заявив Перцовський.
- Сам Головащенко на своїй сторінці у Facebook написав, що має «необхідний досвід, навички, команду однодумців». «Чітко розумію, що легко не буде – ані мені, ані моїм новим колегам. Але робимо фокус на результативності», – зазначив він.
Контекст
У 2017 році УЗ обʼєднала всі підрозділи пасажирських перевезень шести регіональних філій в один філіал «Пасажирська компанія». Таким рішенням УЗ хотіла оптимізувати управління парком рухомого складу і всіма видами ресурсів, задіяними в процесі перевезення пасажирів.
Раніше регіональні філії самостійно розпоряджалися парком пасажирських вагонів. Причому в багатьох випадках допускалися тривалі простої рухомого складу і значний профіцит на окремих напрямках. Обʼєднання цього напряму в одну компанію дає можливість оперативно керувати парком і швидко реагувати на потреби, заявляли в УЗ.
21 жовтня Кабмін призначив Олександра Перцовського новим головою правління компанії строком на три роки. До цього він очолював пасажирський напрям УЗ.
7 жовтня Євген Лященко написав заяву про звільнення з поста очільника УЗ. Звільнення відбулося після призначення нового профільного міністра Олексія Кулеби та приєднання до наглядової ради УЗ Олександра Камишіна, радника президента Володимира Зеленського. Що стоїть за звільненням топменеджера, в якому стані зараз УЗ, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.
У 2023 році «Укрзалізниця» вийшла на 4,9 млрд грн прибутку проти майже 10 млрд грн збитків у 2022-му. Цьогоріч збитків не уникнути, якщо не змінити принцип тарифоутворення, розповідав Лященко в інтерв’ю Forbes Ukraine в липні.
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