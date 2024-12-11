Кабмін погодив трьох членів наглядової ради «Укренерго» від держави

Кабінет Міністрів затвердив три кандидатури до наглядової ради «Укренерго» від держави: Юрія Бойка, Анатолія Гулея та Олеся Нікітіча. Про це йдеться в розпорядженні № 1232-р, ухваленому 10 грудня.

Деталі

Юрій Бойко вже мав досвіди роботи в наглядовій раді «Укренерго», зараз він радник прем’єр-міністра з енергетики.

Анатолій Гулей – голова правління Міжбанківської валютної біржі та ексголова правління «Ощадбанку».

Олексій Нікітін раніше був комерційним директором «Укргідроенерго», працював в «Укренерго» керівником розвитку ринку електроенергії.

Контекст

«Укренерго» понад три місяці працює без повноцінної наглядової ради після скандального звільнення з її складу двох експрезидентів ENTSO-E та голови правління Володимира Кудрицького.

Оновлена рада мала запрацювати 9 грудня та складатись із семи осіб: чотири незалежні члени й троє представників держави.

10 жовтня уряд оголосив конкурс на посади трьох незалежних членів, а 27 листопада погодив їх кандидатури. Незалежними членами стали Грейхен Патрік Роланд, Де Францискі Луїджі, Кофод Єппе Себастіан та Монтелл Ян Генрік. Більше про це читайте в матеріалі Forbes Ukraine.