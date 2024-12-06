Українське Дунайське пароплавство розпродає морський флот після зняття блокади з портів Одеси

Українське Дунайське пароплавство, яке є однією з найбільших судноплавних компаній, 5 грудня оголосило про розпродаж власного морського флоту. Таким чином компанія хоче позбутись збиткових непрофільних активів та направити ресурси на модернізацію річкового флоту. Про це йдеться у пресрелізі УДП.

Деталі

Своє рішення компанія пояснила зняттям блокади з портів Одеси, після чого фрахтові ставки впали у декілька разів, а Дунайські порти спорожніли.

Утримання флоту – значні щомісячні витрати, наголосило УДП. «Нашим суднам більш ніж 30 років, тому через деякий час доведеться знову витрачатись на продовження терміну дії документів», – йдеться у повідомленні.

УДП заявило, що акціонер в особі держави підтримав рішення реалізувати морський флот.

Компанія виставляє на продаж єдиним лотом всі шість суден. Йдеться про відремонтовані «Вилково» та «Измаил», які готові до роботи, і «Татарбунари», «Виана ду Каштело», «Килия» та «Рени», які вже багато років перебувають у відстої.

Контекст

У 2022-2023 роках водні підприємства Придунав’я на тлі блокади українських морських портів переробляли рекордні обсяги вантажів – флот УДП перевіз по 1,8 млн т порівняно з 1,4 млн т у 2021-му.

Після відкриття Українського морського коридору обсяги перевезень Дунаєм до румунського порту Констанца обвалилися.

Серед інших факторів скорочення перевезень вантажів Дунаєм керівництво УДП назвало зниження попиту на українську залізорудну сировину на металургійних підприємствах Центральної та Східної Європи. А також – високу конкуренцію з боку європейських перевізників.

У липні УДП повідомило, що планує звільнити 276 працівників плавскладу для «оптимізації кадрового складу». Компанія має значну кількість технічно і морально застарілого флоту, який не використовується, заявляло УДП.

Виторг УДП за 2023 рік перевищив 3,2 млрд грн, свідчать дані YouControl. Компанія отримала чистий прибуток у 719 млн грн за підсумками минулого року, а загальна сума дивідендів становила 215,6 млн грн, заявляв гендиректор УДП Дмитро Москаленко.