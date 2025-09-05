Уряд призначив трьох членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Розпорядження Кабміну від 3 вересня про опубліковані на урядовому порталі.

Членами НКРЕКП призначені Сергій Пушкар, Любомир Саловський та Роман Шикеринець.

Пушкар з травня 2022 року працював виконавчим директором з правового забезпечення в «Енегргоатомі».

Саловський з серпня 2021 року працював начальником департаменту диспетчеризації в «Укртрансгазі».

Шикеринець з жовтня 2024 року працював в АТ «Укргазвидобування» керівником групи взаємодії з контрагентами та роботи з нормативно-технічної документації департаменту диспетчеризації та контролю даних.

1 квітня конкурсна комісія з добору кандидатів на посади членів НКРЕКП оголосила конкурс на три посади в ньому.

Президент Володимир Зеленський 1 липня 2020 року затвердив схему ротації членів НКРЕКП до 2025 року.

Згідно з указом №258, першою (до 1 липня 2020 року) ротація була застосована до членкині комісії Олени Антонової. За нею була ротація Оксани Кривенко (до 1 липня 2021 року), далі – Олексія Магди (до 1 липня 2023 року).

Ольга Бабій та Дмитро Коваленко пішли на ротацію 1 липня 2024 року, а відтак йдуть Руслан Кайдаш та Валерій Тарасюк (1 липня 2025 року), на чиє місце й оголошено відбір, писав «Інтерфакс-Україна».

Ще одне місце залишається вакантним після ротації Олексія Магди – наприкінці травня 2023 року конкурсна комісія обрала двох кандидатів на посаду члена регулятора – Олександра Косянчука та Михайла Бно-Айріяна, але уряд так і не визначився з вибором.

Зараз у комісії шість членів замість передбачених семи: голова Юрій Власенко, а також Костянин Ущаповський, Руслан Кайдаш, Валерій Тарасюк, Олександр Формагей, Руслан Слободян.