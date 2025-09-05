Уряд призначив трьох членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Розпорядження Кабміну від 3 вересня про опубліковані на урядовому порталі.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Членами НКРЕКП призначені Сергій Пушкар, Любомир Саловський та Роман Шикеринець.
- Пушкар з травня 2022 року працював виконавчим директором з правового забезпечення в «Енегргоатомі».
- Саловський з серпня 2021 року працював начальником департаменту диспетчеризації в «Укртрансгазі».
- Шикеринець з жовтня 2024 року працював в АТ «Укргазвидобування» керівником групи взаємодії з контрагентами та роботи з нормативно-технічної документації департаменту диспетчеризації та контролю даних.
Контекст
1 квітня конкурсна комісія з добору кандидатів на посади членів НКРЕКП оголосила конкурс на три посади в ньому.
Президент Володимир Зеленський 1 липня 2020 року затвердив схему ротації членів НКРЕКП до 2025 року.
Згідно з указом №258, першою (до 1 липня 2020 року) ротація була застосована до членкині комісії Олени Антонової. За нею була ротація Оксани Кривенко (до 1 липня 2021 року), далі – Олексія Магди (до 1 липня 2023 року).
Ольга Бабій та Дмитро Коваленко пішли на ротацію 1 липня 2024 року, а відтак йдуть Руслан Кайдаш та Валерій Тарасюк (1 липня 2025 року), на чиє місце й оголошено відбір, писав «Інтерфакс-Україна».
Ще одне місце залишається вакантним після ротації Олексія Магди – наприкінці травня 2023 року конкурсна комісія обрала двох кандидатів на посаду члена регулятора – Олександра Косянчука та Михайла Бно-Айріяна, але уряд так і не визначився з вибором.
Зараз у комісії шість членів замість передбачених семи: голова Юрій Власенко, а також Костянин Ущаповський, Руслан Кайдаш, Валерій Тарасюк, Олександр Формагей, Руслан Слободян.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.