Кабмін схвалив проєкт нового Митного кодексу. Його мають оцінити Єврокомісія та бізнес

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Кабінет Міністрів підтримав проєкт нового Митного кодексу, що розроблений на основі митного законодавства ЄС. Проєкт передано на оцінку Європейській комісії, йдеться у повідомленні Державної митної служби від 27 серпня. Це четверта редакція кодексу в історії України: першу ухвалили в 1991 році, другу – у 2002-му, чинна діє з 2012 року.

  • Новий кодекс має гармонізувати митні процедури із європейськими стандартами. Це має спростити і прискорити торгівлю з ЄС, знизити витрати бізнесу та оптимізувати логістичні ланцюги, зазначає митна служба. Гармонізація митного законодавства – ключовий крок до членства України в ЄС.
  • Кабмін доручив Мінфіну створити робочу групу з до 15 представників громадськості, зокрема з організацій, які останні три роки працювали над покращенням бізнес-клімату й захистом прав бізнесу. Після оцінки Єврокомісії Мінфін спільно з Держмитслужбою та робочою групою за підтримки експертів ЄС доопрацює проєкт.
  • Україна вже виконала 91% митних зобов’язань за Угодою про асоціацію з ЄС. Єврокомісія, МВФ, Всесвітня митна організація та бізнес-спільнота відзначають прогрес у цифровізації, боротьбі з корупцією та зростанні митних надходжень.

Контекст 

Розробка нового Митного кодексу, що відповідає стандартам ЄС, є ключовою рекомендацією Звіту про розширення ЄС, опублікованого восени 2024 року. Досягнутий до 1 вересня прогрес буде відображено у звіті 2025 року, який вплине на оцінку готовності України до вступу в ЄС.

Робота над кодексом стартувала в березні 2024 року для виконання вимог до України як кандидата на членство в ЄС. Для цього створено 15 робочих груп із представників Мінфіну, Держмитслужби, експертів EU4PFM та Офісу реформ Мінфіну.

