Державна митна служба України (ДМС) тимчасово припинить документальні перевірки суб’єктів господарювання зі статусом авторизованих економічних операторів (АЕО) та підприємств із низьким ступенем ризику, за винятком тих, що працюють із підакцизними товарами. Про це повідомила на брифінгу 29 липня в.о. начальника управління митного аудиту Тернопільської митниці Галина Борук.

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За її словами, рішення РНБО щодо митного контролю передбачає заборону планових і позапланових перевірок без чітких підстав. Перевірки таких суб’єктів можливі лише за погодженням із вищим керівництвом або на основі ризик-орієнтованого підходу. Виняток становлять компанії, які працюють із підакцизними товарами (алкоголь, тютюн, паливо) чи товарами подвійного призначення.

Рішення також передбачає перегляд чинних кримінальних проваджень проти бізнесу, зокрема тих, що стосуються митних правопорушень.

Борук зазначила, що ДМС активно вдосконалюватиме механізми митного контролю, зокрема через покращення ризик-орієнтованого підходу для зосередження на ділянках із високим ризиком порушень митного законодавства чи контрабанди, а також шляхом запровадження системи управління ризиками.

За даними ДМС, станом на 29 липня статус АЕО отримали 100 підприємств. Цей статус дозволяє компаніям користуватися спрощеннями, передбаченими Митним кодексом та Конвенцією про спільний транзит, зокрема зниженням рівня ризику для товарів, першочерговим виконанням митних формальностей і випуском товарів за місцезнаходженням підприємства.

Контекст

На засіданні РНБО 21 липня було підтримано запровадження мораторію на перевірки бізнесу державними органами, повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, рішення передбачає заборону перевірок та будь-якого втручання державних структур у діяльність підприємців.

Про ідею «тривалого мораторію» на перевірки бізнесу Зеленський уперше заявив наприкінці червня на Форумі влади та бізнесу. Тоді це було дорученням уряду Дениса Шмигаля, але після перезавантаження Кабміну реалізація ініціативи стала завданням нової очільниці уряду Юлії Свириденко.

Це не перша спроба влади відреагувати на скарги бізнесу щодо тиску з боку правоохоронців та інших держорганів. У січні 2024 року Зеленський оголосив про тримісячний мораторій на «маски-шоу» та створення Ради з підтримки підприємництва. Тоді ж правоохоронці провели аудит кримінальних справ проти бізнесу, за результатами якого Офіс генпрокурора повідомив про закриття майже 19% таких справ. Проте бізнес наголошував, що жодну резонансну справу не було закрито.

Робота Ради з підтримки підприємництва привела до ухвалення закону про Бюро економічної безпеки (БЕБ). Однак процес зупинився на етапі обрання нового директора БЕБ: конкурсна комісія визначила переможця, але Кабмін не затвердив його кандидатуру.