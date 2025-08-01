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Свириденко доручила Марченку винести на уряд рішення про формування комісії з відбору голови митниці

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко доручила міністру фінансів Сергію Марченку підготувати для розгляду урядом рішення щодо створення конкурсної комісії для відбору керівника Державної митної служби. Про це вона повідомила у Facebook 1 серпня.

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Деталі 

  • Вона наголосила на необхідності забезпечення прозорого та професійного відбору.
  • «Митна служба має перетворитися на сучасну сервісну інституцію, яка відповідає стандартам ЄС і сумлінно сприяє наповненню державного бюджету», – зазначила прем’єр-міністерка.

Контекст

Згідно з меморандумом із МВФ, Україна мала призначити постійного керівника митної служби до кінця червня, але вчасно сформувати конкурсну комісію для відбору очільника не вдалося.

У червні Forbes повідомляв, що Міністерство фінансів розробило план реформи митниці, який включає 42 кроки, заплановані до реалізації урядом і парламентом до 2030 року. За оцінками міністерства, на реформу потрібно $1,3 млрд. План розділено на вісім блоків, серед яких гармонізація з нормами ЄС, розвиток ІТ та кібербезпеки, міжнародне митне співробітництво, взаємодія з бізнесом, посилення правоохоронної та антикорупційної діяльності, модернізація технічних засобів і розбудова інституційної спроможності митниці.

Кожен блок містить конкретні завдання, загалом їх 42. Для їх виконання передбачено $1,3 млрд, з яких $438 млн профінансує державний бюджет, а решту можуть покрити бюджетні кошти або міжнародні партнери.

Найбільші витрати заплановані на підвищення зарплат митників до ринкового рівня ($435 млн) та цифровізацію процесів ($383 млн).

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