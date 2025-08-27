Кабинет Министров поддержал проект нового Таможенного кодекса, разработанный на основе таможенного законодательства ЕС. Проект передан на оценку Европейской комиссии, говорится в сообщении Государственной таможенной службы от 27 августа. Это четвертая редакция кодекса в истории Украины: первая была принята в 1991 году, вторая – в 2002-м, третья – в 2012 году.

Подробности

Новый кодекс должен гармонизировать таможенные процедуры по европейским стандартам. Это должно упростить и ускорить торговлю с ЕС, снизить издержки бизнеса и оптимизировать логистические цепи, отмечает таможенная служба. Гармонизация таможенного законодательства – ключевой шаг к членству Украины в ЕС.

Кабмин поручил Минфину создать рабочую группу из до 15 представителей общественности, в том числе из организаций, которые последние три года работают над улучшением бизнес-климата и защитой прав бизнеса. После оценки Еврокомиссии Минфин совместно с Гостаможслужбой и рабочей группой при поддержке экспертов ЕС доработает проект.

Украина уже выполнила 91% таможенных обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС. Еврокомиссия, МВФ, Всемирная таможенная организация и бизнес-сообщество отмечают прогресс в цифровизации, борьбе с коррупцией и росте таможенных поступлений.

Контекст

Разработка нового Таможенного кодекса, отвечающего стандартам ЕС, является ключевой рекомендацией Отчета о расширении ЕС, опубликованном осенью 2024 года. Достигнутый к 1 сентября прогресс будет отражен в отчете 2025 года, который повлияет на оценку готовности Украины к вступлению в ЕС.

Работа над кодексом стартовала в марте 2024 года для выполнения требований к Украине как кандидату на членство в ЕС. Для этого создано 15 рабочих групп из представителей Минфина, Гостаможслужбы, экспертов EU4PFM и Офиса реформ Минфина.