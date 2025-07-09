Офіс генерального прокурора спільно з СБУ, ДБР, Нацполіцією та БЕБ провели масштабну спецоперацію на митницях у Києві, Чернівцях, Одесі та Волинській області. Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про викриття низки злочинних схем.

Деталі

У Києві правоохоронці затримали під час отримання хабаря у $6800 посадовця Держмитслужби, який організував схему видачі підроблених посвідчень ОБСЄ. Їх використовували, щоб уникнути мобілізації. Документи видавалися через громадську організацію з підробленою айдентикою місії ОБСЄ.

У Чернівецькій області викрито канал контрабанди цигарок через пункт пропуску «Порубне». Сигарети маскували під вантаж мінеральної вати. Румунські прикордонники затримали вантажівку, у якій виявили понад 130 000 пачок сигарет. Перевіряється участь митників у схемі.

В Одесі чотирьох співробітників митниці викрито на систематичному вимаганні хабарів з підприємців за безперешкодне вивезення товарів. Окремо правоохоронці задокументували обшуки у посадовців одного з митних постів, які за хабарі оформлювали імпорт без сплати митних платежів.

Посадовці Волинської регіональної митниці підозрюються у завданні збитків державі на майже 2,7 млн грн. Їх викрили на безпідставному оформленні безмитного імпорту автомобілів іноземного виробництва.

Контекст

Наприкінці 2024 року Кравченко очолив Державну податкову службу. Він із квітня 2023-го займав посаду голови Київської обласної державної адміністрації. У 2021 році очолив Бучанську окружну прокуратуру Київської області.

17 червня Верховна Рада підтримала призначення генеральним прокурором України Руслана Кравченка. 21 червня президент Володимир Зеленський призначив Кравченка генпрокурором.

Наприкінці червня Кравченко заявив про реорганізацію департаменту захисту інвестицій, який із 2020 року працював зі скаргами бізнесу. «Підрозділ мав би відігравати ключову роль у забезпеченні прав інвесторів та бізнесу, але не виправдав очікувань», – написав він у Telegram. Натомість у реальності представники департаменту займалися бюрократією, номінальними зустрічами, наголосив новий генпрокурор.

Чи вдасться Кравченку реформувати роботу Офісу генерального прокурора та забезпечити його незалежність, читайте у матеріалі Forbes Ukraine.