Польща запустила програму фінансування своїх компаній в Україні

В Польщі запустили державну програму пільгового кредитування для участі у відбудові України, виділивши щонайменше 250 млн злотих, або приблизно €58,25 млн, для польських компаній, які інвестують у бізнес-проєкти в Україні. Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки від 25 квітня.

Деталі

Максимальна сума кредиту для одного підприємства становить 10 млн злотих (€2,33 млн) під 2% річних із терміном погашення 12 років. Заявки на отримання кредитів приймають три компанії-партнери польського Bank Gospodarstwa Krajowego.

Кредити можна використати на інвестиції, оборотний капітал, розвиток експорту та імпорту, а також співпрацю між польськими й українськими підприємствами.

Кошти підуть на транспортування, логістику, зберігання товарів і будівельних матеріалів, розвиток інфраструктури, зокрема доріг, залізниць, енергетики, водопостачання, громадського та житлового будівництва, пояснили в програмі.

Також фінансується підготовка техніко-економічних обґрунтувань, дослідження, інвестиційні проєкти, діяльність медичних компаній, зокрема виробництво протезів і перев’язувальних матеріалів для України, імпорт української продукції та підтримка компаній, які беруть участь у відбудові.

Крім того, за рахунок кредитів можна придбати нерухомість у Польщі для будівництва складів, фабрик чи заводів, якщо це пов’язано з інвестиційною метою. Деяким галузям надаються додаткові преференції, додали організатори програми.

Детальніше з умовами програми можна ознайомитись за посиланням.

Контекст

У 2024 році польська агенція KUKE разом із MIGA Групи Світового банку вперше застрахувала польські інвестиції в Україні на суму понад $45 млн, зокрема виробничий комплекс. Страхування, перестраховане KUKE, покриває воєнні та політичні ризики, зазначили в агенції.

Це перше страхування польських інвестицій в Україні з початку війни та перша перестрахувальна операція KUKE з багатосторонньою інституцією.

15 квітня прем’єр-міністр Дональд Туск заявив на Форумі нових технологій у Варшаві, що Польща підтримує відбудову України, але прагне економічної вигоди, відстоюючи інтереси національного бізнесу, щоб не лише допомагати, а й отримувати прибутки.