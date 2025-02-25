Уряд продовжив термін бронювання працівників та оновлення статусу критичності підприємств

Деталі

До кінця березня підприємства мають отримати нову критичність. Перебронювати працівників можна буде в «Дії».

Для цього потрібно зареєструватися та авторизуватися в електронному кабінеті на порталі «Дія»; у розділі «Послуги» обрати «Бронювання працівників»; перевірте дані про компанію; заповнити дані про працівників, яких потрібно забронювати; підписати документи.

Рішення з‘явиться в електронному кабінеті та у застосунку Резерв+. Заява обробляється до 72 годин.

Контекст

29 січня бізнес закликав продовжити чинні бронювання і збільшити термін на оновлення критичності.

З 1 грудня 2024 року уряд ввів нові вимоги до бронювання співробітників від мобілізації. Зміни оприлюднені в постанові Кабміну №1332 від 23 листопада. Усі бронювання тепер здійснюватимуться через «Дію».

Причина зміни правил – аудит «заброньованих» підприємств, який понад місяць проводило Міністерство оборони.

З 1 грудня, для того щоб бронювати своїх працівників, підприємство повинно отримати або оновити свою критичну важливість за новими обов’язковими критеріями. У бізнесу є на це час – до кінця лютого 2025 року. Уряд передбачив для підприємств із діючою критичністю можливість бронювати до 28 лютого 2025 року нових працівників або у разі завершення бронювання діючих працівників. За цей час підприємства зможуть пройти процедуру і після отримання нової критичності – бронювати працівників на строк до 12 місяців.

24 грудня через кібератаку уряд автоматично подовжив діючі бронювання від мобілізації на один місяць, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року.