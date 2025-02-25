Уряд продовжив термін бронювання працівників та оновлення статусу критичності підприємств

Кабінет Міністрів продовжив термін перебронювання працівників та оновлення статусу критичності підприємств до 31 березня. Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду 25 лютого.
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Деталі
- До кінця березня підприємства мають отримати нову критичність. Перебронювати працівників можна буде в «Дії».
- Для цього потрібно зареєструватися та авторизуватися в електронному кабінеті на порталі «Дія»; у розділі «Послуги» обрати «Бронювання працівників»; перевірте дані про компанію; заповнити дані про працівників, яких потрібно забронювати; підписати документи.
- Рішення з‘явиться в електронному кабінеті та у застосунку Резерв+. Заява обробляється до 72 годин.
Контекст
29 січня бізнес закликав продовжити чинні бронювання і збільшити термін на оновлення критичності.
З 1 грудня 2024 року уряд ввів нові вимоги до бронювання співробітників від мобілізації. Зміни оприлюднені в постанові Кабміну №1332 від 23 листопада. Усі бронювання тепер здійснюватимуться через «Дію».
Причина зміни правил – аудит «заброньованих» підприємств, який понад місяць проводило Міністерство оборони.
З 1 грудня, для того щоб бронювати своїх працівників, підприємство повинно отримати або оновити свою критичну важливість за новими обов’язковими критеріями. У бізнесу є на це час – до кінця лютого 2025 року. Уряд передбачив для підприємств із діючою критичністю можливість бронювати до 28 лютого 2025 року нових працівників або у разі завершення бронювання діючих працівників. За цей час підприємства зможуть пройти процедуру і після отримання нової критичності – бронювати працівників на строк до 12 місяців.
24 грудня через кібератаку уряд автоматично подовжив діючі бронювання від мобілізації на один місяць, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року.
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