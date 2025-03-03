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Кабмін запровадив цифрові конкурси на автобусні маршрути. Що зміниться для перевізників

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Кабінет Міністрів затвердив перехід до цифрової системи конкурсів на внутрішні автобусні маршрути через онлайн-кабінет перевізника. Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій 3 березня. Йдеться зокрема про міжобласні маршрути, конкурси на які проводить Мінрозвитку.

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Деталі 

  • Зміни до постанови №1081 передбачають: подачу документів і проведення конкурсів через онлайн-кабінет у Єдиному комплексі інформаційних систем, прискорення процесу, економію ресурсів перевізників і зменшення корупційних ризиків, публічність інформації, поданої на конкурс. 
  • Зазначається, що постанова забезпечить прозорість конкурсів на внутрішньообласні та міжміські маршрути. Обласні й міські адміністрації зобов’язані проводити відкриті засідання та оприлюднювати документи.
  • Новий порядок набуде чинності через чотири місяці після опублікування постанови, коли запрацює цифрова процедура. 

Контекст 

У квітні 2024 року Мінвідновлення ініціювало реформу у сфері пасажирських перевезень, спрямовану на цифровізацію процесу проведення конкурсів на міжобласні автобусні маршрути. Тоді міністерство анонсувало впровадження електронної системи «єКонкурс», яка дозволить перевізникам подавати документи для участі в конкурсах онлайн, мінімізуючи людський фактор та корупційні ризики.

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