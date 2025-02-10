Україна цифровізує перевірки вантажівок та автобусів. Уряд схвалив запуск проєкту «єІнспектор»

Кабінет міністрів підтримав цифровізацію рейдових перевірок комерційного транспорту – вантажівок та автобусів, які здійснюють інспектори «Укртрансбезпеки». Фактично, йдеться про запуск проєкту «єІнспектор», повідомляє Міністерство розвитку громад 10 лютого. Очікується, що новий механізм перевірок запрацює у травні 2025 року.

Ключові факти

Цифровізація проведення рейдових перевірок передбачає так званий «чек-ліст» проведення перевірки, якого має дотримуватись інспектор.

За словами заступника міністра розвитку громад і територій Сергія Деркача, інспектор матиме в планшеті чіткий перелік питань, які він має запитати під час рейдової перевірки, відповіді – потрібно внести в систему. У разі, якщо є порушення, система автоматично про це сигналізує, і тоді складається відповідний протокол чи припис. «Тобто закрити очі на порушення буде неможливо, адже все фіксується у цифрі», – пояснив він.

Мінрозвитку невдовзі затвердить вичерпний перелік питань, за якими перевіряються транспортні засоби під час перевірок.

Оновлений механізм перевірки має мінімізувати корупційні ризики та можливості для зловживань.

Перевізнику та водію така процедура дасть можливість переконатись у прозорості перевірки. Також вона має зменшити час на перевірку та забезпечити дієвий контроль за роботою посадових осіб, попередити втрату документів при пересилці, адже все буде в єдиній системі.

Набуває чинності постанова через три місяці після публікації.

Контекст

У серпні 2023 року Міністерство розвитку громад розпочало реформування галузі міжнародних пасажирських перевезень. Зміни почалися з упорядкування переліку міжнародних автобусних маршрутів до РФ та Польщі.

За час повномасштабного вторгнення український ринок автобусних перевезень виріс щонайменше втричі – до близько 7 млрд грн.

Минулого року міністерство розвитку громад оновило порядок організації міжнародних перевезень пасажирів автомобільним транспортом та масштабувало систему єЧерга на всі пункти пропуску. Відомство також запустило державний портал всіх міжнародних автобусних маршрутів. Це місце, де зібрані всі регулярні рейси за кордон від легальних перевізників. У 2024-му було відкрито 270 нових маршрутів за кордон.

Також був створений онлайн-кабінет перевізника для відкриття, зміни чи продовження міжнародних маршрутів.