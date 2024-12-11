Uklon може вийти на ринок автобусних перевезень. Як це працюватиме

Українська продуктова ІТ-компанія Uklon розглядає запуск автобусних перевезень у своєму застосунку. Про це в ефірі «Business Breakfast з Володимиром Федоріним» розповів співзасновник компанії Сергій Смусь.
Ключові факти
- «Ми аналізуємо для себе напрямок автобусних перевезень. Було б дуже цікаво туди зайти», – сказав Смусь під час ефіру.
- За його словами, вихід у цей напрямок Uklon розглядає для себе у форматі маркетплейсу для автобусних перевізників. «Їх ми зможемо обирати за рейтингами та відгуками людей», – каже співзасновник компанії.
- «Почнемо з найпопулярніших маршрутів. Якщо вони будуть добре відпрацьовувати – нові напрямки можна буде додавати постійно», – переконує Смусь.
- Серед популярних закордонних напрямків співзасновник Uklon виділив Польшу. «З цього можна було б спробувати розпочати», – сказав він.
Контекст
9 грудня компанія Uklon у партнерстві з Mastercard відновила сезонний автобусний трансфер Uklon Ski Bus, що курсуватиме щотижня з Києва до Bukovel у період з грудня до середини березня. Перевізником проєкту стала компанія Gunsel.
За час повномасштабного вторгнення український ринок автобусних перевезень виріс щонайменше втричі – до близько 7 млрд грн, писав Forbes у травні 2024-го. Ліцензію на міжнародні перевезення мають 3027 компаній, реально їздять за кордон – близько 800, казав у коментарі Forbes заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач.
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