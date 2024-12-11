Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Uklon може вийти на ринок автобусних перевезень. Як це працюватиме

Люба Балашова /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes

1 хв читання

Українська продуктова ІТ-компанія Uklon розглядає запуск автобусних перевезень у своєму застосунку. Про це в ефірі «Business Breakfast з Володимиром Федоріним» розповів співзасновник компанії Сергій Смусь. 

Ключові факти 

  • «Ми аналізуємо для себе напрямок автобусних перевезень. Було б дуже цікаво туди зайти», – сказав Смусь під час ефіру. 
  • За його словами, вихід у цей напрямок Uklon розглядає для себе у форматі маркетплейсу для автобусних перевізників. «Їх ми зможемо обирати за рейтингами та відгуками людей», – каже співзасновник компанії. 
  • «Почнемо з найпопулярніших маршрутів. Якщо вони будуть добре відпрацьовувати – нові напрямки можна буде додавати постійно», – переконує Смусь
  • Серед популярних закордонних напрямків співзасновник Uklon виділив Польшу. «З цього можна було б спробувати розпочати», – сказав він.  

Контекст 

9 грудня компанія Uklon у партнерстві з Mastercard відновила сезонний автобусний трансфер Uklon Ski Bus, що курсуватиме щотижня з Києва до Bukovel у період з грудня до середини березня. Перевізником проєкту стала компанія Gunsel. 

За час повномасштабного вторгнення український ринок автобусних перевезень виріс щонайменше втричі – до близько 7 млрд грн, писав Forbes у травні 2024-го. Ліцензію на міжнародні перевезення мають 3027 компаній, реально їздять за кордон – близько 800, казав у коментарі Forbes заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні