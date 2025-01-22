В Україні розпочався новий набір на безоплатні курси перекваліфікації для жінок на водійок вантажівок і автобусів

В Україні розпочався новий набір набір на програму перекваліфікації OnTrack, яка надає жінкам можливість безоплатно опанувати професії водійки вантажного та пасажирського транспорту. Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки від 22 січня.

Деталі

«Завдяки програмі OnTrack вже понад 300 українок стали водійками автобусів і вантажівок, і цього року ще більше жінок зможуть здобути цю спеціальність», – зазначила заступниця Міністра економіки Тетяна Бережна.

Навчання в межах програми триває 6 тижнів і складається з онлайн-теоретичної частини та практичних занять, які проводяться у Києві, Кременці або Тернополі. Reskilling Ukraine забезпечує проживання та харчування учасниць на час практики.

Вимоги до кандидаток:

наявність водійського посвідчення категорії B;

досвід водіння не менше 3 років;

бажання змінити професію.

Окрім водіння, учасниці проходять тренінг із надання першої домедичної допомоги та відвідують підприємства, щоб ближче познайомитися з професією. Дедлайн подачі заявок – 15 лютого 2025 року.

Контекст

Улітку 2024 року уряд запустив пілотний проєкт із навчання жінок-водійок для роботи в сфері пасажирських перевезень автобусами. Українки зможуть безкоштовно пройти навчання та отримати кваліфікаційну картку водія (код 95) – документ, що підтверджує професійну компетенцію за європейськими стандартами.

На тлі мобілізації український бізнес активніше залучає жінок. Одним із ключових стимулів стали підвищені зарплати на аналогічних посадах. Наприклад, компанії «Аврора», «Фармак», EVA, «Нова пошта», АТБ та Ferrexpo запроваджують різні ініціативи для підтримки гендерного балансу.

У вересні 2024 року Міністерство економіки оголосило про запуск безоплатної програми перекваліфікації жінок для роботи в будівельній сфері. У межах проєкту учасниці зможуть опанувати управління екскаватором і фронтальним навантажувачем.