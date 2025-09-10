Кабінет Міністрів 10 вересня затвердив програму дій уряду та вніс документ на розгляд Верховної Ради, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

Деталі

У Програмі – 12 пріоритетів: безпека й оборона, євроінтеграція, антикорупція, добробут, підтримка ветеранів, макрофінанси й реформи, бізнес, освіта і наука, медицина й спорт, відбудова, стабільність узимку, культура.

«Цей документ – наш план для вирішення ключових питань у цих сферах, зміцнення обороноздатності, підтримки армії, нарощення власного виробництва озброєння, забезпечення захисту громадян, розвитку економіки й підготовки до членства в ЄС. Усе це робимо разом в умовах викликів повномасштабної війни», – сказала Юлія Свириденко.

Контекст

18 серпня уряд презентував програму для народних депутатів, міжнародних партнерів та представників аналітичних центрів. Після цього було відкрито збір пропозицій для доопрацювання документа із залученням експертів, громадських організацій, бізнесу та громадян.

За словами Свириденко, загалом щодо програми уряд отримав 683 пропозиції від громадських організацій, бізнес-асоціацій, експертів та активних громадян. Найбільше звернень було адресовано Міністерству економіки (184) та Міністерству розвитку громад та територій (80).

Більшість пропозицій були враховані повністю або частково, значна їх частина вже реалізується в межах чинних програм і стратегій, зазначила премʼєрка.